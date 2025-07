La temporada 5 de 'Emily en París' comienza su rodaje y anuncia tres nuevos fichajes

Oh, París, la ciudad del amor y también de la alta costura, la moda; un marco incomparable para una serie que basa buena parte de su atractivo precisamente en eso: amoríos y vestimentas y abalorios. Pero Emily en París no se conforma con repetir fórmula. En su quinta temporada, la serie se atreve a cambiar de aires y pone rumbo a otra capital de ensueño: Roma, Italia.

Una ciudad que, desde luego, tampoco es novata en esto de inspirar romances, escándalos y, por qué no, pasarelas improvisadas entre ruinas imperiales, de ahí que Netflix haya confirmado que el rodaje de la temporada 5 ya ha comenzado en la capital italiana, con Lily Collins de nuevo al frente como Emily Cooper.

Un viaje de ida y vuelta

Pero que nadie tema: Emily en Parísno renuncia del todo a la ciudad del Sena. El rodaje volverá a París más adelante este verano, confirmando que la presencia romana será importante, pero no total. "Desde las azoteas parisinas hasta las ruinas romanas, no podemos esperar a compartir adónde nos lleva el próximo capítulo de Emily", ha afirmado el creador Darren Star, que promete una entrega con más recorrido internacional y nuevas posibilidades para el personaje.

Junto a Collins regresan los rostros habituales: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine), Lucien Laviscount (Alfie), además de Franceschini como Marcello y Thalia Besson como Geneviève. También vuelven Paul Forman como Nico y Arnaud Binard como Laurent G.

Las nuevas incorporaciones

A este reparto se suman ahora tres fichajes de peso. Por un lado, la veterana actriz francesa Michèle Laroque interpretará a Yvette, una vieja amiga de Sylvie. Por otro, el actor estadounidense Bryan Greenberg (Buscarse la vida en América) dará vida a Jake, un estadounidense residente en París. Y la nominada al Oscar Minnie Driver se incorporará como la princesa Jane, otra amiga de Sylvie que está casada con un miembro de la realeza.