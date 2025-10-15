Todos estos móviles Samsung ya están recibiendo la actualización Android de octubre de 2025

Samsung prometió que iba a actualizar los mejores terminales de su catálogo, tanto los más actuales como aquellos que llevan unos años en el mercado, con el parche de seguridad de Android más reciente lo antes posible y, un mes más, la marca coreana está cumpliendo lo prometido.

Así, en pleno proceso de despliegue de One UI 8.0, Samsung ha comenzado a lanzar la actualización de seguridad de octubre de 2025 en varios smartphones de las series Galaxy S y Galaxy Z de varias regiones del mundo

Estos son los 8 smartphones de Samsung que ya se han actualizado con el parche de seguridad de octubre de 2025

Como Samsung está centrando sus esfuerzos en el lanzamiento de One UI 8.0, todavía no hay demasiados móviles de la firma que hayan recibido la actualización Android de octubre de 2025, pero lo cierto es que la compañía de Suwon ya ha liberado este nuevo software de seguridad en 8 smartphones de las familias Galaxy S y Galaxy Z.

Así, en primer lugar, los Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra de Tailandia han comenzado a recibir la actualización de seguridad de octubre con la versión de firmware S93xBXXS6BYIF, la cual tiene un tamaño de descarga de 561,43 MB.

Por su parte, Samsung también ha liberado esta nueva actualización de seguridad de Android en los Galaxy S24, Galaxy S24+ y Galaxy S24 UItra del citado país asiático. En esta ocasión, este nuevo firmware tiene un tamaño de descarga de 455,17 MB y llega con el número de compilación S92xBXXS4CYJ1.

Asimismo, los Samsung Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4 de varios países de Europa, África y Asia ya han recibido la actualización de seguridad de octubre con las versiones de firmware F936BXXUAIYIF y F721BXXUAIYIF. En ambos casos, la actualización pesa más de 3 GB, así que te recomendamos que las descargues mediante una conexión Wi-Fi.

Obviamente, estos 8 terminales ya han recibido su dosis de One UI 8.0 y esta nueva actualización de software incluye el parche de seguridad de octubre de 2025, el cual corrige un total de 26 problemas relacionados con la seguridad y la privacidad. De todos ellos, 14 han sido encontrados en el sistema operativo Android y los 12 restantes tan solo afectan a los dispositivos Galaxy.

Como es habitual, este nuevo parche de seguridad también solventa un buen número de errores generales detectados en la interfaz de usuario y mejora la estabilidad y el rendimiento de estos Samsung Galaxy de gama alta.

Cuando esta actualización de seguridad aterrice en los Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4 de todas las regiones del mundo, podrás comprobar si ya la tienes disponible en el tuyo siguiendo el procedimiento habitual: accede al panel de Ajustes de tu smartphone y entra en el apartado Actualización de software.

Una vez que ya la tengas disponible, simplemente pulsa en el botón Descargar e instalar y deja que One UI 8 se encargue de actualizar tu terminal con el último parche de seguridad de Android.