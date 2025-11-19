El total fracaso de la empresa tecnológica de Trump: sufre perdidas millonarias desde que asumió la presidencia

Últimamente, parece que todo lo que toca Donald Trump termina arruinándose y, su famosa red social donde postea sus más impopulares opiniones, Truth Social, no iba a ser menos. Las acciones de la empresa que gestiona el servicio, Trump Media and Technology Group (TMTG), alcanzaron mínimos históricos esta semana. Pese al entusiasmo inicial en su lanzamiento, la compañía ha sufrido pérdidas millonarias. Desde que el magnate asumió la presidencia de los EE. UU. en enero, paradójicamente, la situación ha ido de mal en peor.

Sus acciones han caído más de un 80%desde que alcanzaron un máximo histórico tras la fusión del año pasado en vísperas de las elecciones presidenciales. TMTG se adhirió a SPAC PAC Digital World Acquisition Corp. en marzo de 2024, lo que le permitió cotizar en bolsa bajo el símbolo DJT. En estos momentos, el valor de la acción ronda los 10,73 dólares, apenas unos centavos por encima de la oferta pública inicial de Digital World Acquisition Corp. en octubre de 2021.

La empresa ha invertido decenas de millones de dólares en el desarrollo de su negocio de redes sociales, mientras que los ingresos se han estancado. Según informó un reciente comunicado obtenido por Bloomberg, TMTG registró pérdidas de 55 millones de dólares durante el primer trimestre que finalizó en septiembre, que contrastan brutalmente con las ínfimas ventas de menos de un millón de dólares. También es una notable diferencia en comparación con las pérdidas del pasado año, que fueron de 19 millones de dólares.

Una volátil entrada en el mundo cripto

TMTG incluso se adentró en el mercado de predicciones basado en criptomonedas el mes pasado para aprovechar esta tendencia en auge. Pero la reciente caída de las criptomonedas probablemente no favorezca las ganancias futuras. La empresa poseía aproximadamente 1.500 millones de dólares en activos digitales a finales de septiembre, de los cuales unos 1.300 millones estaban en Bitcoin y cerca de 147 millones en Cronos.

Trump ha sido un gran defensor de las criptomonedas, lo que contribuyó a que el Bitcoin alcanzara máximos históricos. Sin embargo, un creciente mercado a la baja ha anulado esas ganancias desde entonces, haciendo que la moneda digital cayera por debajo de los94.000 dólares la semana pasada y provocando que el Bitcoin de Truth Social haya perdido una parte sustancial de su valor.

Aunque Truth Social de Trump experimentó cierto crecimiento en cuanto al número de usuarioseste año gracias al frecuente uso que hace de ella el presidente, como informa Forbes, la plataforma sigue siendo mucho más pequeña que sus competidores como X y Bluesky.millones de dólares durante el primer trimestre que finalizó en septiembre, que contrastan brutalmente con las ínfimas ventas de menos de un millón de dólares. También es una notable diferencia en comparación a las pérdidas del pasado año, que fueron de 19 millones de dólares.