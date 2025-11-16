Tan desconcertante como ‘Mr. Robot’, pero en un universo de superhéroes: una joya visual que no se parece a nada

Hace ya tiempo que las series de superhéroes se han convertido en propuestas mucho más adultas, psicológicas y arriesgadas. Ya no basta con mostrar poderes espectaculares o grandes batallas, ahora se busca explorar las consecuencias mentales, morales y emocionales de los personajes.

En ese terreno, pocas producciones han logrado un equilibrio tan fascinante entre el caos visual, la profundidad narrativa y la experimentación estética como esta joya.

Tan desconcertante como Mr. Robot, esta serie ambientada en el universo de los superhéroes se atreve a romper todas las reglas del género. Es un viaje a la mente de un hombre atormentado, una historia donde la percepción, la locura y la identidad se confunden hasta el punto de hacerte dudar de qué es real y qué no.

Legión, una experiencia sensorial dentro del universo Marvel

Legión sigue a David Haller, un joven diagnosticado con esquizofrenia que descubre que las voces que escucha podrían no ser producto de su enfermedad, sino de habilidades extraordinarias que no comprende. Lo que comienza como un drama psicológico pronto se transforma en una experiencia visual y narrativa sin precedentes, donde cada episodio experimenta con el color, el sonido y la estructura del relato.

Más que una serie de acción o superpoderes, Legion es una exploración sobre la mente humana, la percepción y la lucha interna entre la realidad y la ilusión. Es una propuesta exigente, pero también hipnótica y visualmente deslumbrante, una obra que demuestra hasta dónde puede llegar la televisión cuando se atreve a ser diferente.

Disponible con la suscripción en Disney+, Legion es una serie que recompensa a quienes buscan algo más que entretenimiento, una experiencia que desafía la lógica y te deja pensando mucho después de que termina el último episodio.