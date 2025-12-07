Un virus diseñado por científicos logra extraer tierras raras de forma limpia y barata

Durante décadas, los métodos tradicionales para obtener elementos como el escandio, el itrio o los lantánidos han dependido de químicos agresivos y procesos que consumen grandes cantidades de energía, con consecuencias irreversibles para la naturaleza, a la vez que la concentración de producción en países como China ha aumentado la dependencia internacional de estos recursos críticos. En este escenario, nuevas soluciones biotecnológicas podrían ofrecer una salida sostenible y eficiente.

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley, liderados por el profesor Seung-Wuk Lee, han dado un paso revolucionario: han transformado un virus inofensivo en una micromáquina capaz de recolectar tierras raras directamente del agua de drenaje de minas, un virus que no solo realiza la extracción de manera limpia, sino que además puede reutilizarse y es económico de producir a escala industrial.

El hallazgo llega en un momento clave: la demanda global de tierras raras sigue creciendo, impulsada por la electrónica de consumo, la industria energética y la movilidad eléctrica, mientras los métodos tradicionales siguen siendo destructivos y costosos, la biominería viral podría convertirse en una alternativa estratégica para países que buscan asegurar sus recursos sin dañar el medio ambiente.

Virus mineros: tecnología y sostenibilidad de la mano

El equipo de Lee añadió al bacteriófago dos péptidos especializados: uno actúa como garra para recolectar los minerales, y otro libera las tierras raras al activarse por cambios de temperatura o pH, de manera que los virus extraen metales valiosos como lantánidos y otros elementos críticos sin emplear químicos tóxicos ni energía excesiva. Además, su replicación con las bacterias que infectan hace que sean fáciles de cultivar y reutilizar, reduciendo costes y aumentando su eficiencia.

Según lo publicado por New Atlas, esta tecnología podría revolucionar la producción de minerales necesarios para smartphones, ordenadores, LEDs, imanes para turbinas eólicas y baterías de vehículos eléctricos. De hecho, al minimizar la contaminación y los riesgos ecológicos, la biominería viral se perfila como una alternativa sostenible y escalable frente a la minería convencional, que a menudo ha dejado secuelas irreversibles en los ecosistemas.

Según Lee, el proceso requiere muy pocos recursos: un simple tanque de mezcla y un control de temperatura permiten que estos virus funcionen como auténticas “micromáquinas mineras”. Con lo que, en suma, la biotecnología abre la puerta a un modelo de extracción más limpio, seguro y rentable, que podría redefinir cómo accedemos a los minerales estratégicos en el futuro cercano.