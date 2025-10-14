'Yellowjackets' se acaba, pero lo hace con un emotivo mensaje de sus responsables

Creo que uno de los mejores exponentes en lo que a sleepers en el último lustro se refiere, esas producciones que empiezan modestamente pero que terminan haciéndose famosas especialmente por el boca a boca además de por la calidad que atesoran, es sin duda alguna Yellowjackets.

La serie que comenzó su andadura en 2021 puede verse en nuestro país actualmente en Movistar Plus+, donde tenéis disponibles sus tres temporadas ya emitidas hasta la fecha, con una cuarta recién anunciada que además será la que concluya las aventuras de Misty, Shauna, Natalie, Taissa y el resto de personajes con el que no hemos podido sino encariñarnos.

Todo lo bueno tiene un final

La noticia, confirmada por Showtime y compartida por los creadores Ashley Lyle y Bart Nickerson a través de las redes sociales, llega acompañada de un mensaje de lo más emotivo pero que, lamentablemente, tampoco deja la puerta abierta a futuras entregas.

"Después de tres increíbles temporadas, y tras una profunda reflexión", comienzan escribiendo , "nos alegra anunciar que llevaremos la historia de Yellowjackets a su retorcido final en esta cuarta y última temporada. Siempre supimos que llegaría el momento en el que la historia nos pediría terminar, y creemos que nuestra responsabilidad es escucharla".

En el comunicado, los responsables agradecen al reparto, al equipo técnico y a los guionistas por haber hecho posible "una historia emocional, salvaje y profundamente humana", y se despiden con unas palabras dirigidas directamente a los fans: "El enjambre no sería nada sin vosotros. No podemos esperar a compartir este último capítulo y esperamos que os parezca... delicioso".

No es una cancelación

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, Yellowjackets no ha sido cancelada: la decisión de terminar en la cuarta temporada ha sido totalmente creativa. Lyle y Nickerson habían mencionado en varias ocasiones que concebían la serie como una historia de cinco temporadas, pero finalmente consideran que cuatro son suficientes para cerrarla de forma natural y satisfactoria.

Según fuentes cercanas a la producción, el desenlace habría sido inspirado por el cierre impecable de Succession, otra ficción que concluyó en su cuarta temporada.