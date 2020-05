El mejor antivirus es … gratuito

Trabajar desde casa, hacer la declaración de la renta, solicitar el paro o iniciar cualquier tipo de trámite. El uso de medios telemáticos está más presente que nunca en nuestro día a día debido al confinamiento. Entre el pánico y la incertidumbre derivados de la crisis del Covid-19, proliferan los fraudes online. Hace una semana, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) alertó en su cuenta de Twitter sobre una campaña de “phising” en la que los ciberdelicuentes suplantaban a la Seguridad Social por correo. Su intención era robar los datos bancarios de los internautas con la excusa de devolverles 345,76 euros de impuestos que les habían cobrado de manera incorrecta. Las estafas en la red y otros ataques cibernéticos se pueden prevenir con la instalación de un antivirus. El mercado está repleto de ofertas y no siempre es necesario gastar dinero para blindar nuestros ordenadores. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analiza año tras año los antivirus disponibles y revela que las mejores opciones para Windows y Mac son gratuitas.

Windows

Entre los 23 antivirus para Windows analizados por la OCU, el mejor es gratuito y se llama Avira Free security suit. “Proporciona una excelente protección frente a ‘malware’ y ‘phishing’, tanto en tiempo real como cuando se realiza una búsqueda manual para detectar software malicioso. Además es sencillo de usar”, señala la OCU. El porcentaje de detección de “phising” en el caso del Avira Free security suit es del 87%, mientras que la media de detección de los antivirus analizados es del 67%. La Organización de Consumidores y Usuarios también recomienda los antivirus Avast Free Antivirus, Bitdefender Antivirus Free Edition y AVG Free Antivirus. Todos ellos son gratuitos y “ofrecen una buena protección frente a los virus, incluidos los ransomware”, añade. No obstante, su eficacia se reduce a la hora de detectar virus en memorias USB cuando el ordenador no tiene conexión a internet.

Mac

Lo mismo ocurre con los ordenadores Mac. De los nueve programas analizados, el mejor también es un programa sin coste: AVG Antivirus for Mac. La OCU destaca su excelencia en la detección de “phising” (en un 93% de los casos), aunque señala que la función de ayuda no está a la altura y, como en la mayoría de los antivirus analizados, falla su eficacia a la hora de detectar virus en memorias USB cuando el ordenador no tiene conexión a internet. “Pero es algo que les pasa a todos los antivirus, sean gratuitos o de pago”, defiende la OCU.

Medidas de seguridad complementarias

La Organización de Consumidores y Usuarios advierte que el uso de antivirus no garantiza una protección completa y recomienda tener en cuenta cinco consejos básicos. El primer de ellos es activar la autentificación en dos pasos o de doble factor en sus cuentas. Este método, además de solicitar la contraseña, envía un código al móvil cuando se el usuario se conecta desde un nuevo dispositivo que no haya autorizado. También es recomienda usar un gestor de contraseñas, priorizar las páginas web conocidas, desconfiar de las súper ofertas y llevar cuidado con las redes wifi pública.