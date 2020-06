Los cuatro riesgos de la app de rastreo de COVID-19 del Gobierno

Se pueden rastrear los dispositivos : algunas de estas aplicaciones de rastreo requieren el uso de Bluetooth de baja energía (BLE) para que funcionen, permitiendo a los dispositivos emitir rangos de señales que facilitan la identificación del contacto con otros dispositivos. Sin embargo, si no se implementan correctamente, un cibercriminal podría rastrear el dispositivo de una persona correlacionando el dispositivo y sus respectivos paquetes de señales de identificación.

La seguridad de los datos personales puede verse comprometida: obviamente, las aplicaciones almacenan registros de contacto, claves de cifrado y otros datos sensibles en los dispositivos. Esta información debe ser cifrada y almacenada en la sandbox de seguridad de la aplicación y no en ubicaciones compartidas. No obstante, incluso dentro de la ubicación segura en la sandbox, si un cibercriminal obtiene permisos de root o el acceso físico al dispositivo podría poner en riesgo la privacidad de los datos, sobre todo si se almacena información tan sensible como la localización mediante GPS, que podría dejar al descubierto datos como viajes realizados por el usuario o lugares en los que haya estado en los días o semanas anteriores.