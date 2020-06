Top mejores empresas de marketing digital

Hoy en día si no estás en la red, no existes. El tráfico de visitas en la web de tu negocio incrementa directamente tus resultados. Leads, ROI, SEO, SEM... son palabras que hace unos años nos sonarían a chino, pero que actualmente son claves a la hora de posicionar una web, negocio, o marca.

Por eso presentamos una guía con las mejores empresas dedicadas al marketing digital. Todas ellas están especializadas en las técnicas más actuales que influyen en tu presencia en las redes. A lo largo de la guía vas a encontrar expertos en publicidad y marketing, todos ellos orientados al mundo digital.

Para comenzar, tuvimos la oportunidad de hablar con la empresa de marketing digital Bcnserveis, quienes nos pusieron como ejemplo de éxito en el mundo del comercio electrónico a su cliente Textilai.

TEXTILAI

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

TEXTILAI es una tienda nativa de internet. Un espacio de venta textil innovadora, con productos de calidad puestos a disposición de nuestros clientes directamente desde los centros de producción, sin intermediarios.

¿Cuáles son los productos que ofrecéis?

En Textilai estamos especializados en ropa de cama y baño. Tenemos una muy amplia oferta de productos confeccionados en 100% puro algodón de la mejor calidad, tejido en nuestras propias fábricas. El resultado es un producto de muy alta calidad a precios realmente ajustados.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes

Podemos abarcar todos los segmentos del mercado, desde el pequeño cliente minorista hasta las grandes cadenas hoteleras o grupos sanitarios. Disponemos de un amplio stock permanente en nuestro centro logístico de

Barcelona con servicio inmediato. Dicho esto, es cierto que el perfil de cliente más común que acude a nosotros es el de pequeña / mediana empresa de los sectores de restauración, hostelería y también del ámbito asistencial y/o sanitario.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

El elemento que distingue a Textilai es sin duda la ausencia de intermediarios entre el productor y el cliente final. Somos parte de un grupo textil internacional que controla todos los eslabones de la cadena de producción garantizando calidad y fiabilidad en el suministro.

Adolfo Gallego García, CEO de Textilai Europa.

https://textilai.com

info@textilai.com

Telf: +34 938 016 863

Calle Josep Ros i Ros 48. 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

También estuvimos hablando con la gente de Planisys. Una empresa de servicios profesionales gerenciados que tiene presencia en España, Argentina y Estados Unidos.

PLANISYS

Cuéntanos un poco a qué os dedicáis en el día a día.

Como brindamos servicios profesionales gerenciados, nuestro día a día se enfoca principalmente en mejorar de forma continua las estrategias de seguridad del correo electrónico en sus diferentes modalidades (corporativo, transaccional, e-mail marketing, antispam), ya que es un entorno en permanente cambio.

¿Por qué dirías que es importante un buen servicio de email marketing?

La pelea para llegar al INBOX cada día es mayor, por lo cual tener un buen servicio de e-mail marketing que trabaje en cuidar la reputación de la marca y el dominio del cliente tiene un gran ventaja. Para ello es necesaria una estrategia general que tenga una visión sobre las piezas HTML, además de comunicación regular con los clientes, para evitar que tengan que entender complicados tutoriales. El objetivo es que el cliente se dedique a su negocio y nuestros expertos se ocupen de mantener una comunicación de marketing, envíos de facturas y newsletters, de manera armónica con las políticas de e- mail de la marca.

¿De qué servicios cloud disponéis?

Plataforma para gestión de e-mail marketing y servicio de Integración con ERP/CRM, para la gestión y envío de facturas electrónicas. Se agrega además trazabilidad en la entrega de facturas y procesos de seguimiento automático. Correo electrónico corporativo, seguridad para correo corporativo Zimbra, MS- Exchange y Office 365, distribución segura de documentos encriptados, reforzado con autenticación SMS, claves de Yubico y Google-Authenticator, Aceleración y seguridad para sitios web.

¿Qué es lo que más agradecen tus clientes?

La atención personalizada que les proporciona nuestro personal capacitado, el Uptime de 99,9995% , la flexibilidad de los servicios y los acuerdos económicos.

www.planisys.net

ARGENTINA Alvarez Thomas 198 3°L, C1427CCO, CABA, Buenos Aires +54 11 5278 2211

SPAIN Avascloud SL, C/ Llull 321 (08019), Barcelona +34 931 81 66 55

USA 801 Brickell Ave, Suite #900, Miami, FL 33131 +1(305)200.8612

Pasamos ahora a presentar Reservas Directas, una división de la agencia Nivel de Calidad que está enfocada especialmente al turismo.

RESERVAS DIRECTAS

Reservasdirectas.com es una división especializada en turismo perteneciente a la agencia de Marketing online Nivel de Calidad. Agencia líder en muchos sectores y con una dilatada experiencia como lo acredita su categoría de Google Partner Premier.

Cuando se fusiona el Know How de una gran agencia a la experiencia hotelera comercial, nace una verdadera herramienta digital para ganar en visibilidad y sobre todo para mejorar las ventas directas y reduciendo los costes y la dependencia de los distribuidores turísticos. Ayudando al hotelero a fidelizar al cliente, teniendo una relación más directa, ya que hoy en día , hasta que no nos entrega su DNI o pasaporte no sabemos prácticamente nada del cliente.

La digitalización está en marcha, y no hay vuelta atrás. Hemos visto y seguiremos viendo la caída de clásicos TTOO, desde aquí nuestro reconocimiento a su gran labor de conectar hoteles y clientes a distancia, pero estamos en 2020, las OTAS ya si dieron cuenta de ello, y reservasdirectas.com es una gran opción para acometer esta transformación con garantías y rentabilidad

www.reservasdirectas.com/

Telf: 966 38 4814

La originalidad es el sello distintivo de POM Standard, una empresa dedicada a crear páginas web y tiendas online.

POM STANDARD: WEBS MUY PEPINAS

—Pi, pi, pi.

Pulsas a tientas el botón “detener alarma” del móvil. Abres la app del periódico digital. Tus ojos se mueven rápido buscando una noticia que te insufle un poco de energía positiva.

Tu negocio, ese por el que te has dejado la piel y casi la salud, está bajo mínimos tras el confinamiento. Necesitas distraer tu mente, aislarte de esta situación. Sonríes al ver el meme que acaba de enviarte tu cuñado. Es brillante.

—Ojalá fuese la mitad de creativo, tendría que haber hecho algo antes —te repites una y otra vez mientras te incorporas de la cama con el sueño de poder metamorfosear tu empresa.

Esta es la situación en la que se encuentran miles de españoles.

El confinamiento ha demostrado que es imprescindible contar con una web o tienda online a medida, que permita interactuar de forma rápida y eficaz con tus clientes.

Esa es la propuesta de POM Standard, metamorfosear la mayor cantidad posible de empresas para ayudarles a mantenerse a flote en tiempos revueltos.

Especializados en la creación y desarrollo de webs y tiendas online, ofrecen webs completamente a medida por 490€ o tiendas online por 890€, ambas con un plan mensual de 15€ que incluye hosting, dominio, actualizaciones de software, conexión segura, correo, copias de seguridad, etc.

«Tendrás la página web que se merece tu empresa, una web sofisticada en un tiempo record», explica Germán Oronoz, CEO de POM Standard.

Somos el cambio, metamorfoseamos tu empresa.

www.pomstandard.com

info@pomstandard.com

Telf: 943 96 95 96

INCUBADORA DESPEGUE

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Llevamos en el sector del Marketing Digital desde el año 2012. Con el objetivo de ayudar a los empresarios a ser interdependientes con su marketing y no depender de terceros nació la Incubadora Despegue.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Nuestra solución principal al mercado es nuestro Programa Despegue. Es una metodología práctica que va desde comprender y definir tu cliente ideal final, a crear tu posicionamiento de marca en el mercado con un factor diferenciador y diseñar y lanzar tu proceso de venta para captar clientes en Internet.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

En la Incubadora trabajamos con diferentes modelos de negocios y sectores.

Lo que tienen en común nuestros clientes es que han asumido que ellos tienen que coger el control de su marketing digital y están predispuestos a implementar para adquirir las aptitudes necesarias en estos momentos actuales.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

En primer lugar, nuestro propósito es ofrecer la mejor solución de Marketing Digital para Pymes en España, y lo conseguimos a través de una única solución, que es nuestra Metodología Despegue.

En segundo lugar, nuestro enfoque como solución al mercado es totalmente diferente a lo que se está ofreciendo. En la ejecución de nuestra Metodología, el empresario está obligado a adquirir una serie de aptitudes clave con el Marketing Digital, a medida que va creando todo su proceso.

Por último, nuestro objetivo final para nuestros empresarios es siempre que se hagan, lo que llamamos, empresarios Interdependientes.

https://despegue.uno/

https://despegue.uno/contacto/

isabel.inacio@despegue.uno

Estuvimos también hablando con la gente de Cosmos Call Center, un centro adaptado a las últimas tecnologías.

COSMOS CALL CENTER

¿Cuál es vuestro origen?

Cosmos Call Center nació en 2010. Decimos que somos natives digitales porque nacimos en el momento en el que sucedió un gran cambio tecnológico con herramientas muy sofisticadas. Hoy somos un Call Center Omnicanal capaz de comunicarse con los clientes a través de múltiples canales (voz, chats, redes, email) de manera coordinada.

¿Cómo se enfrenta un Call Center a un escenario Covid-19?

El sector se enfrenta a una limitación muy significativa con las medidas de seguridad y distancia entre teleoperadores. La capacidad de los centros se reducirá y el teletrabajo es indispensable. Contamos con la tecnología y recursos a nivel internacional para atender a todos los clientes incluso en esta situación de incertidumbre.

¿Cuáles son vuestros servicios fundamentales?

Nuestros 3 pilares son; Servicio de Atención al Cliente Multilingüe, Televenta y tareas Outsourcing que los clientes delegan en nosotros como la depuración y puesta al día de bases de datos y back office documental.

¿Qué consideras que os hace especiales?

Nuestra versatilidad y el amplio abanico de clientes. La competencia suele tener un cliente estrella del que dependen. Nosotros tenemos casi medio centenar a los que dedicamos equipos de trabajo pero que pueden moverse y

apoyar alguna acción de otro cliente. Otra ventaja competitiva son las sedes offshore que complementan a la oficina central de Madrid.

cosmoscallcenter.com/

info@cosmoscallcenter.com

Telf: +34 91 193 1169

Po de la Castellana, 123. Madrid

Queremos hablar ahora de Edina, una agencia de diseño web que realiza un trabajo a la medida de cada cliente.

EDINA DISEÑO WEB S.L.

Edina es una agencia de diseño web con más de 12 años de experiencia en el sector del diseño web. Comenzó con la idea de dos amigos que se conocían desde hace más de 20 años y decidieron emprender juntos. Hoy en día, Edina Diseño Web S.L, se ha convertido en una corporación que ataca diferentes nichos de mercado. Ya que, además del diseño de páginas web, realizamos aplicaciones para iOS y Android, Posicionamiento SEO, servicios de Hosting, CRM y ERP.

En Edina apostamos por la calidad, el perfil de nuestros clientes es todo aquel que quiera hacerse un proyecto web o un trabajo realizado a medida. Atendemos todas las necesidades, desde el cliente más pequeño que quiere una web corporativa o una tienda online, hasta el cliente más grande que quiere un CRM o una red social a nivel de Facebook.

Desde nuestro departamento de diseño trabajamos la imagen de marca para cada cliente. El diseño es único para cada uno ya que se hace a medida. Eso proporciona exclusividad y diferenciación a cada cliente con el que trabajamos. Además ofrecemos garantía de por vida en nuestros proyectos web.

https://www.edina.es

info@edina.es

Telf: 96 119 60 66

También queremos presentar a RubinHost, una empresa de desarrollo web y marketing especializada en proporcionar servicios a emprendedores del Ecommerce.

RUBINHOST

RubinHost lleva en el sector más de cinco años como empresa de desarrollo web y marketing, su comienzo se basa en el trabajo de desarrollo de un trato cercano con el cliente, ya son más de 400 proyectos los que les avalan.

En la actualidad los productos principales de la marca son el Diseño de páginas Web y el Diseño de Tiendas Online, a la vez que lo complementa con sus planes de Marketing Digital para impulsar dichos negocios, tratamos de hacer crecer desde el punto 0 a todos estos clientes que se aventuran en la cruzada de Internet y los Ecommerce.

El perfil medio de RubinHost es de empresas medianas con la intención de dar el salto a la red. Cabe destacar, como factor diferenciador dentro del sector, que gestionamos el Hosting y los Servidores de todos nuestros clientes directamente, ya que también ofrecemos el servicio de venta de Alojamiento de Hosting y Servidores.

El crecimiento de los Ecommerce durante el confinamiento ha sobrepasado en más de un 200% los proyectos habituales, la mayoría de los clientes, o bien es su primera experiencia con este tipo de negocio online, o simplemente se intentan reinventar para la nueva normalidad.

RubinHost asesora a todos estos nuevos valientes en esta nueva etapa de sus negocios y los ayuda a impulsar de la mejor manera sus marcas en esta red tan diversa, complementándolo con unos completos planes de Marketing Digital acorde a cada negocio.

www.rubinhost.com

contacto@rubinhost.com

Telf: 810 10 13 62 / 699 93 20 67

Para terminar, entrevistamos a los miembros de Webdepadel, una tienda online que también proporciona asesoramiento a sus clientes.

WEBDEPADEL

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

Hace 7 años creamos webdepadel.com, empezamos con un blog sobre el circuito oficial que se celebraba, y poco a poco fuimos incorporando más secciones, una de ellas sobre opiniones y test de palas de pádel, que obtuvo muchas visitas y consultas.

A partir de ahí se gestionó el cambio de blog a tienda de pádel online con asesoramiento para los clientes.

¿Qué productos ofrecéis?

Todo lo necesario para la práctica de pádel, lo más demandado son las palas de pádel, pero también tenemos accesorios, ropa, zapatillas, paleteros, protectores, overgrips, pelotas de pádel, etc.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes

Tratamos con todo tipo de clientes, expertos que buscan una pala profesional sin mirar el dinero, o personas que están empezando y buscan asesoramiento, buscan una pala de precio intermedio de buena calidad. Nosotros ofrecemos las palas adecuadas para cada persona, según precio y características deseadas. Nos llaman de toda España, de Europa y América, aunque son menos los casos, pero eso significa que este deporte se está extendiendo a otros países.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Nos caracterizamos por la atención personalizada y asesoramiento, buscamos una fidelización, otras tiendas ofrecen la pala que más margen de beneficios ofrece, nosotros preferimos tener al cliente satisfecho.

Muchos de los clientes que nos compran una pala tras haberles asesorado, posteriormente vuelven a contactarnos y eso nos alegra, significa que le hemos ofrecido un servicio satisfactorio.

Tenemos las oficinas centrales en Zaragoza, si nos llama un cliente de aquí, intento quedar para que pongan cara a la empresa y la persona que les atiende.

https://webdepadel.com/

info@webdepadel.com

Telf y whatsapp: 675 287 892