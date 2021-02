Las cuentas de El Rubius: pagó 376.788 euros en impuestos y tuvo pérdidas de 87.829 euros

La marcha de El Rubius a Andorra ha suscitado algún que otro retintín tanto en la comunidad streamer como en el resto de los mortales. Lo hemos visto en los múltiples foros televisivos y virtuales, donde ha copado varios minutos entre noticias relacionadas con la crisis de COVID-19 y las últimas elecciones en Cataluña. Sí, Rubén Doblas (como se conoce a este famosos youtuber) ha llenado titulares por su intención de no pagar tantos impuestos en España. ¿Lo que ha venido después? Toda una vorágine de opiniones en favor y en contra del mismo que, por el momento, han acabado en tierra de nadie.

Esta situación ha provocado tal interés que las cuentas de su empresa se han convertido en noticia

Esta situación ha provocado tal interés que las cuentas de su empresa se han convertido en noticia. Según los datos presentados en el registro mercantil, Snofokk Sociedad Limitada pagó 376.788,07 euros durante el ejercicio fiscal de 2019. “Llevo, literal, 10 años de mi carrera pagando aquí. Yo sé que habrá personas que me critiquen. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa” , explicó en un vídeo justo antes de realizar su traslado al país pirenaico.

El IVA en Andorra es el más bajo de Europa, ya que oscila entre el 1% de los productos de primera necesidad hasta el 4,5%. En España, este impuesto llega a ser del 21%. En lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el IRPF, en Andorra es, como máximo, del 10% de los ingresos; mientras que en España las retenciones son del 47% a partir de los 300.000 euros.

“Llevan tratándome como a un criminal desde el día uno. Hacienda a mí me ha tenido en el punto de mira desde entonces. Siempre han estado intentando putearme. Lo he hecho bien. Lo he hecho todo legal. Aún así, por ser el único tonto que se ha quedado en España me putean a mí”, reconoció sobre las investigaciones que el fisco español ha emprendido contra él a lo largo de los años.

¿Cuánto gana?

Es la gran pregunta. Lo primero que hay que saber es que nuestro país es una superpotencia gamer. Y lo segundo es que tres de los culpables aparecen entre los 10 streamers que más dinero ganan en todo el planeta. Lo que quiere decir que, al mismo tiempo, son también los que más impuestos pagan. De ahí que TheGreft, AuronPlay, Willyrex y Vegetta ya hayan tomado la decisión de mudarse para no hacer frente a retenciones económicas tan grandes.

Esto nos lleva a plantear la siguiente duda: ¿entonces, ganan más de dicha cantidad? Depende. Un informe elaborado por SavingSpot señala que El Rubius, que acumula 39,7 millones de seguidores en YouTube y 16,2 followers en Twitter, ingresa cinco millones de euros al año. Un dato que no depende únicamente de sus emisiones en Twitch, sino también de su canal de YouTube o de sus colaboraciones publicitarias.

¿Cuánto ganan Ibai Llanos, AuronPlay y El Rubius, los ‘streamers’ de moda?

Si nos ceñimos exclusivamente al dinero obtenido por sus retransmisiones, AuronPlay se quedaría con 1,2 millones e Ibai obtendría 1,5 millones. Estos ingresos, al mismo tiempo, pueden tener fuentes diferentes: anuncios, suscripciones, campañas, donaciones… Sin embargo, hay un dato curioso con respecto al último de ellos y que contradice la tendencia generalizada en este mundillo: a Llanos no se le pasa por la cabeza abandonar su país para pagar menos. De hecho, tal y como ha reconocido en un vídeo publicado en sus redes sociales, seguirá tributando en España pase lo que pase. “Me parece un buen acto porque es lo que hace todo el mundo”, ha señalado. “Si gano mucho, es normal que me quiten tanta pasta”.

Patrimonio: más tres millones de euros

Tal y como señalan los datos aportados por El Mundo, la sociedad limitada de El Rubius (con sede el barrio madrileño de Prosperidad) perdió 87.829,40 euros en 2019. Un dato negativo que se contrapone con el buen rendimiento de su patrimonio neto, que alcanza los 3.334.697,14 euros. ¿Y los gastos? Los números señalan unos gastos de personal de 59.130 euros, 1.702.516,59 euros de gastos de explotación y y 31.198,58 de amortización del inmovilizado.