Age of Empires II: Definitive Edition estrena cantidad de contenido con su segunda expansión

Dawn of the Dukes, es el nombre del nuevo paquete de contenido descargable de ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ que ya está disponible en Microsoft Store y Steam. La expansión nos invita a descubrir dos civilizaciones adicionales, los bohemios y los polacos, además de tres nuevas campañas. De modo que habrá que ponerse en la piel de los bohemios y atravesar las altas montañas y los verdes bosques de Europa Central mientras equipas a tus resistentes guerreros con armas avanzadas, o bien, recorrer llanuras con el respaldo de granjeros y poderosos nobles mientras contribuyes a que el joven reino de Polonia se convierta en uno de los estados más poderosos de la Europa medieval.

Nuevas Campañas

Algirdas y Kestutis - Ante la inminente invasión de los codiciosos Caballeros Teutónicos, el pequeño principado de Lituania está al borde de la catástrofe. Divididos y sin un liderazgo sabio, los últimos paganos de Europa parecen condenados, pero el príncipe Algirdas y su leal hermano, Kestutis, se niegan a inclinarse ante los merodeadores. ¿Podrán repeler a los cruzados y luego enfrentarse a los nietos de Genghis Khan, los temibles señores de los caballos de la Horda Dorada? En esta campaña, jugarás como los lituanos.

Jadwiga: alejada de su madre y separada por la fuerza del joven al que amaba, Jadwiga ascendió al trono polaco como una simple niña. En una época de guerra sin fin, debe forjar un futuro para su reino mientras se enfrenta a la voluntad de líderes como Jogaila y Vytautas el Grande. ¿Puede la amada Estrella de los Polacos hacer realidad su visión de una Polonia-Lituania poderosa y unida, o la incesante vorágine de guerra hundirá ambos reinos en la ruina una vez más?

Jan Zizka - El tuerto Jan Zizka pasó su juventud como mercenario luchando por el honor y la moneda, pero su destino cambió para siempre cuando escuchó las predicaciones del reformador Jan Hus en Praga. Como campeón de la causa husita y líder de sus ejércitos invencibles, Zizka hizo añicos las nociones existentes de guerra con innovaciones tecnológicas y tácticas. Cimentar el legado de uno de los generales más grandes de la historia galvanizando a los simples campesinos en unidades altamente disciplinadas y llevándolos al triunfo sobre los ejércitos de caballeros del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En esta campaña, jugarás como los bohemios.

Polacos y bohemios se estrenan como civilizaciones

Los polacos son una civilización de caballería. Mientras que sus vecinos occidentales empleaban compañías de caballería blindadas, los polacos aprovecharon para evolucionar más hacia lo que los ojos modernos podrían clasificar como caballería media. Si bien no siempre pudieron triunfar sobre sus contrapartes rivales de manera individual, enfatizaron la maniobrabilidad y la organización, en un momento en que la guerra se estaba alejando del modelo medieval típico. La unidad única polaca es el Obuch, un soldado de infantería brutal cuyo martillo de guerra arranca la armadura de las unidades enemigas. Los obuchs se utilizan mejor contra unidades caras y fuertemente blindadas que, de otro modo, podrían representar una amenaza mortal para el resto de tu ejército.

Los polacos también comparten una unidad regional con los lituanos, sus socios en su mancomunidad medieval tardía. Esta unidad, el Húsar alado, es una poderosa mejora de la Caballería Ligera y reemplaza la mejora de Húsar que tienen muchas otras civilizaciones. Además, los polacos tienen un edificio único, el Folwark, que reemplaza al Molino y aumenta la eficiencia de las granjas cercanas. Finalmente, tienen dos tecnologías únicas: Szlachta Privileges y Lechitic Legacy. Ambas proporcionan poderosos impulsos a su lista de unidades de caballería.

Los bohemios: una civilización de pólvora y monje

Amenazados tanto militar como ideológicamente en casi todos los lados, los bohemios respondieron con innovaciones revolucionarias en ambos ámbitos. El armamento novedoso, las tácticas de batalla y las estrategias defensivas destrozaron los numerosos ejércitos feudales y profesionales de sus rivales invasores, mientras que el pensamiento y el debate eruditos inauguraron una de las primeras revoluciones sociales exitosas en la historia europea moderna temprana. Los ejércitos bohemios compensaron la falta de pura fuerza bruta con una asombrosa habilidad para burlar, maniobrar y contrarrestar a sus oponentes.

La primera unidad única de Bohemia es el Hussite Wagon, un precursor mortal del tanque moderno. Los vagones husitas poseen una gran potencia de fuego y son excepcionales para proteger las unidades colocadas detrás de ellos. La segunda unidad de Bohemia es el Houfnice, una poderosa mejora del Bombard Cannon. Los hufnices son expertos en hacer añicos las fortificaciones y formaciones enemigas. Los bohemios tienen dos tecnologías únicas: Wagenburg Tactics y Hussite Reforms. El primero aumenta su lista de unidades de pólvora, mientras que el segundo mejora sus Monjes y Monasterios.