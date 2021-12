¿Por qué recibes llamadas de países en África o Asia?

Ayer mismo, suena el teléfono y veo que se trata de un número muy largo y el código de país señala Turkmenistán. No tengo ningún conocido allí, no he consultado por ningún negocio ni tengo intenciones de visitarlo en un futuro cercano. No es la primera vez que recibo este tipo de llamadas. ¿Por qué me llaman de estos países?

Da lo mismo si es Turkmenistán, Benin, Rusia, Nigeria… La estrategia es siempre la misma: suena el teléfono y cortan o lo dejan sonar hasta que atiendes y entonces no hay respuesta, aunque nos demos cuenta que alguien nos escucha del otro lado. Entonces llamamos. Ese es el gran error ya que se trata de una estafa.

Este tipo de engaño surgió a principios de los años 2000 y se habría originado en Japón. Se bautizó con el nombre de Wangiri, que significa “una llamada y corto”. Y esto es exactamente lo que hacen los estafadores.

¿Cómo funciona la estafa?

En su país de origen, el estafador contrata un número de tarificación especial de cualquier compañía telefónica local. Al igual que muchos servicios a los que llamamos para obtener información, quien llama paga un cargo extra que puede ir desde menos de un euro hasta mucho más. Después de esto, el estafador nos llama y corta la llamada. Si le llamamos nosotros comienza a cobrarse la llamada con esa tarifa especial que se deduce de nuestra cuenta.

Por lo general nadie responderá desde el otro lado. A veces nos ponen una música que nos entretiene más tiempo hasta que nos hartamos y colgamos. Pero el gasto ya está hecho y cuanto más tiempo permanezcamos en la llamada, mayor será el cargo.

Además de las llamadas perdidas, también podemos recibir SMS o un WhatsApp pidiéndonos que llamemos a un número determinado de forma urgente. Otro engaño.

El problema es que no podemos recuperar el dinero. Legalmente la llamada la hicimos nosotros y ya se cobró. De hecho, técnicamente,los estafadores no son delincuentes ya que simplemente nos ofrecieron un cebo y picamos. Por lo tanto, las compañías telefónicas están legalmente autorizadas a cobrarnos los cargos.

Para evitar esto el primer paso es no responder este tipo de llamadas, sobre todo si no aparece el número entre nuestros contactos o si no esperamos ninguna llamada de estos países. En el caso que algún familiar o amistad esté en uno de estos países o estemos haciendo negocio con ellos, lo recomendable es que nos pasen el número del que llamarán por correo electrónico o por WhatsApp desde el mismo número.

Para evitar problemas, también es posible bloquear las llamadas de este número o directamente bloquear todas las llamadas que vengan de un código de país determinado. Como sea, nunca llamar a menos que sea un número de confianza.