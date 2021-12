7 webs para descargar libros en tu Kindle en español e inglés, de forma legal y gratis

Kobo, Tagus, PocketBook, Tolino, Woxter, Boox Max y, por supuesto, Kindle son las marcas más conocidas de lectores de libros electrónicos actualmente y muchos van a llegar a nuevas manos en las próximas semanas. Estos dispositivos con pantallas de tinta electrónica que suponen un verdadero descanso para la vista han logrado convertirse en sustitutos de los libros impresos tradicionales para mucha gente. Los puristas podemos considerar un signo más de la decadencia de Occidente el que algo sin papel y con una pantalla se le llame “libro”, pero lo cierto es que demuestran ser tremendamente prácticos y tienen ventajas innegables. Comenzando por la posibilidad de acceder a una inmensa biblioteca sin gastarse un duro, más allá del coste del eReader. Te acercamos los mejores sitios web para la descarga de libros gratuitos y de forma legal, en español y en inglés.

Amazon

Cómo no, la novia en las bodas y el muerto en los entierros tiene que figurar en esta lista. El principal valedor del libro electrónico vende millones de ellos, pero también tiene eBooks gratuitos que puedes descargar inmediatamente. Para encontrarlos, sólo tienes que buscar “Los más vendidos en eBooks Kindle” y verás dos clasificaciones: “Top 100 de pago” y “Top 100 gratis”. Entre los “ebooks” gratuitos más descargados encontrarás mayoritariamente títulos en español, pero también en inglés, bastante literatura de autores clásicos pero también de autores superventas como Stephen King e incluso algún “comic book”. Si haces la búsqueda “libros gratis” Amazon te devuelve más de 60.000 resultados. Hay donde elegir.

Smashwords

Se presenta como el mayor distribuidor de libros de autores independientes y es una plataforma de autopublicación, muy popular en el mundo anglosajón, que lleva realizando su labor desde 2008. Ofrece casi 90.000 libros gratuitos que pueden descargarse en formato epub, Kindle o leerse en el navegador. El inglés es el idioma dominante y requiere estar registrado para acceder al libro completo y no solo una muestra, pero si quieres buscar voces nuevas al margen de la industria literaria, es el lugar adecuado.

Bubok

Si buscas algo parecido a lo anterior, pero sin tener que lidiar con la lengua de Shakespeare, Bubok te tiene cubierto. Es una plataforma de autopublicación, lanzada en 2008, al igual que Smashwords, que permite adquirir tanto libros impresos como digitales. Cuenta con un foro bastante activo y la principal pega es que no cuenta con una categoría dedicada a libros gratis, por lo que básicamente te los vas encontrando. Libros disponibles en formato epub y PDF. Aunque se centra en autores independientes, también puedes encontrar nombres como el de Alberto Vázquez Figueroa.

La Casa del Libro

La tienda española ofrece una selección de medio centenar de títulos que pueden descargarse para leer en cualquier tipo de dispositivo. No es la más amplia, pero incluye obras de “best sellers” como Ken Follet y Stephen King, así como títulos de la colección “para dummies”, ensayos sobre temáticas variadas y la serie de libros Even after high. Todos los títulos están en español.

Biblioteca Digital Hispánica

Se trata de la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España que lleva “online” desde 20008. Su labor es proporcionar acceso gratuito a miles de documentos históricos de todo tipo (dibujos, grabados, fotografías, manuscritos, mapas, prensa histórica, grabaciones sonoras, partituras, folletos, carteles, atlas, prensa histórica y grabaciones sonoras) entre los que se encuentran cerca de un millar de libros convenientemente digitalizados en formato ePub, lo que obliga a convertir el archivo a un formato compatible con Kindle para poder utilizarlo en el lector de Amazon. Por supuesto, clasicismo a raudales con autores como Benito Pérez Galdos, Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Ramón del Valle Inclán entre muchos otros.

Project Gutenberg

En la línea de la Biblioteca Digital Hispánica, pero dedicado sólo a libros. Una biblioteca de más de 60.000 obras gratuitas para leer en formato epub y para Kindle. Se nutre de obras cuyo “copyright” expiró y son de dominio público, por lo que no vas a encontrar nada publicado en los últimos setenta años. Lo que no impide que haya mucha menos morralla que, por ejemplo, en Amazon. Su principal fuente es la literatura norteamericana pero encontrarás obras de muchos otros países también. Una de las mejores fuentes para descargar libros en inglés.

Elejandria

Parecido al anterior, pero con un catálogo mayoritariamente en español. Elejandría ofrece varios centenares de libros de dominio público y también más actuales publicados bajo licencias abiertas, pero lo verdaderamente relevante es su material clásico. De Shakespeare a Emilio Salgari pasando Aristóteles, Agatha Christie, Julio Verne, Edgar Allan Poe, Federico García Lorca y cientos de autores extraordinarios que hicieron de la literatura de los siglos pasados lo que todavía es. Difícil fallar aquí.