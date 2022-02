Estas son las nuevas opciones que tienes en la “app” de YouTube a pantalla completa

YouTube ha comenzado a difundir un nuevo reproductor de vídeo en su aplicación para dispositivos móviles que ofrece un diseño con acceso directo a más acciones como marcar ‘me gusta’, compartir o los comentarios.

La nueva interfaz, que han recibido varios usuarios de YouTube en Android e iOS, como señalan The Verge o el experto en ingeniería inversa Isha Agarwal, renueva el aspecto del reproductor de vídeo en pantalla completa.

La interfaz anterior de YouTube permitía el acceso directo como activar la reproducción automática, emitir contenido y las transcripciones. Para el resto de acciones era necesario abandonar la vista a pantalla completa o deslizar para ver las sugerencias.

Ahora, el nuevo diseño mantiene las herramientas anteriores pero incorpora cinco botones debajo de la línea de tiempo con los que los usuarios pueden acceder a acciones sin dejar de ver el vídeo a pantalla completa, según informa Europa Press.

Estos cinco botones son el de ‘me gusta’, el de ‘no me gusta’ (visible solo para el usuario), el acceso a la sección de comentarios, la opción de guardar en la biblioteca del usuario y la función de compartir.

La nueva interfaz del reproductor de vídeo de YouTube comenzó a lanzarse el lunes y llegará a los usuarios de su aplicación para móviles iOS y Android, como ha confirmado una portavoz de la compañía a The Verge.