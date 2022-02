¿No los entiendes? Esto es lo qué significan términos como ‘gg’, ‘wp’, ‘izi’ en los juegos online

El universo de los videojuegos es bastante particular y seguramente te hayas dado cuenta que incluso emplea un vocabulario propio. Una confluencia de expresiones, acrónimos y abreviaturas que atraviesan las pantallas y se incorporan al propio discurso de los jugadores en la vida real. Cuando estás comenzando con determinadas actividades en línea no es extraño llegar a sentirse como el aprendiz de un nuevo idioma que se abre paso en los chats de texto y de voz, donde se utilizan a una velocidad de vértigo una serie de términos y expresiones cuyo significado no conocías. Hasta ahora. Pero antes, no está de más poner algo de contexto y recordar que los juegos “online” unen personas de diferentes puntos del planeta y esta relación cultural ha adoptado el inglés de forma natural como idioma para comunicarse. La mayoría de las expresiones además son abreviaturas, algo que se ha convertido en básico para aquellos que se comunican en entornos digitales. Ahora que conocemos un poco más sobre la base etimológica, llega el momento de descubrir lo que significan.

“gg”, “wp”, “elo” “afk”, ¿qué significado tienen y de dónde vienen?

gg

El clásico “gg”, la expresión más común de esta lista. También es una de las más antiguas, ya que comenzó a emplearse en los videojuegos online en la década de 1990. Es simplemente la abreviatura de “God Game” en inglés, o “Buen Juego”. Una expresión utilizada, generalmente, al final de las partidas, como forma de expresar al resto del grupo que el juego ha sido divertido o fructífero de alguna manera.

wp

Al igual que “gg”, “wp” también es el acrónimo de una expresión en inglés. En este caso, “well played” o “bien jugado”, en español. A menudo se usa junto con “gg” como forma de expresar que “Ha sido una buena partida y has jugado bien”.

afk

Llegamos a otro gran clásico, “afk” la abreviatura de “away from keyboard”, en inglés, “lejos del teclado” en nuestro idioma. Como puedes suponer, se usa cuando el jugador pierde contacto con el teclado y por lo tanto también la comunicación por chat.

bbs/bbl

Ahora nos referimos a “bbs”, o también “Be Back In a Second”, que en español refiere “Vuelvo en un segundo”. Habitualmente se utiliza cuando el jugador debe ausentarse de la partida durante un espacio mínimo de tiempo. “bbl” se refiere a “Be Back Latter”, o en español “Vuelvo más tarde”. Se emplea en el mismo sentido, pero indica un periodo de tiempo indeterminado.

gl hf

Otra nueva abreviatura de una expresión en inglés. Esta vez, “good luck, have fun”, o “buena suerte, diviértete”, en español. Por lo general, “gl hf” se usa antes del comienzo de las partidas en títulos competitivos como forma de saludar a los oponentes.

ez/izi

“ez” o “izi” son simplemente formas de referirse a la palabra “easy”, en castellano “fácil”. El uso depende del contexto, pero casi siempre va acompañado de una razonable carga de sarcasmo. En partidas competitivas, después de vencer a un oponente, si lo quieres cabrear, le plantas un: “ez” o un “izi”. Y ya lo tienes encendido toda la partida. Casi siempre funciona en cualquier contexto.

OHK/One Hit Kill

“One Hit Kill” significa “muerte de un solo golpe”. ¿Has derrotado a un enemigo de un solo golpe? Pues le plantas un “One Hit Kill”, siempre que antes informes al equipo de la hazaña.

Headshot

“Headshot” no es más que “disparo en la cabeza”. Sencillo. La expresión se usa habitualmente en partidas competitivas de juegos de disparos, donde casi siempre acertar a esta parte causa mucho más daño, lo cual es esencial para cualquier victoria.

tyfp

“tyfp” corresponde al acrónimo de “Thank you for playing” o “Thank you for the party”, trasladados en castellano como “Gracias por jugar” y “Gracias por la fiesta”. En ambos casos la expresión se utiliza en partidas o asaltos cooperativos con aliados desconocidos. Por ejemplo, en videojuegos donde los equipos únicamente combinan fuerzas para hacer frente a un objetivo específico. Forman equipo, superan el contenido, “tyfp” y adiós. Nada más.

tf

“tf” indica que se va a llevar a cabo o se está realizando una “pelea de equipo”, en inglés “Team fight”. Se emplea en las ocasiones en las que varios (o todos) los miembros de un equipo convergen en algún lugar para defender un frente o área determinada en una partida.

bot

Seguramente otra de las más conocidas es “bot”. Aunque puede tener múltiples significados, el más utilizado es como abreviatura de “robot” y sirve para identificar a personajes controlados por la IA del juego.

elo

Ahora alcanzamos un punto interesante: “elo” se refiere a Arpad Elo, el profesor de física húngaro que desarrolló en 1960 un sistema para calificar a los jugadores de ajedrez. Actualmente se utilizan variaciones del mismo sistema en muchos juegos competitivos en línea. Así “elo” se ha convertido en sinónimo de calificación de jugador. “¿Qué elo tienes en tal juego?”. Recientemente, se ha comenzado a emplear el término “Elo hell”, utilizado cuando un jugador pasa mucho tiempo orbitando alrededor del mismo nivel.

sus

Por último, el más reciente. “sus” es una contracción de “suspicious”, en español “sospechoso”. Se usa principalmente en juegos como “Among Us””, donde existe la figura de un impostor en el equipo. Su comprensión es sencilla: “-nombre del jugador- sus”, lo que indica al resto su desconfianza por el usuario nombrado.

Hasta aquí algunas de las expresiones más universales de los juegos “online”. Obviamente, cada juego y género tiene su terminología específica, pero conocer estos básicos es un buen punto de partida. Si juegas online, seguro que conoces muchos otros. ¿Tienes alguno que te gustaría compartir? gg wp