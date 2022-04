“The Quarry”: estas son las claves del nuevo juego de terror del desarrollador de “Until Dawn”

Corría el año 2015 cuando Supermassive Games lanzaba bajo el amparo de Sony el famoso videojuego de terror “Until Dawn” en exclusiva para PlayStation 4. Ahora, el estudio liderado por Will Byles, anuncia un nuevo título destinado a alcanzar un espectro más amplio de plataformas al que han llamado “The Quarry”. Este nuevo juego narrativo de terror adolescente del estudio cuenta con 2K como sello editor, algo que usualmente garantiza formato multiplataforma y unos altos estándares de calidad, cuando el 10 de junio llegue para invitarnos a un campamento de verano por el que valdrá la pena morir en versiones para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam).

“Lo que no te mata, te hace más fuerte”

Programado para su lanzamiento en junio de este año, el título promete transformar una experiencia alocada y divertida en algo realmente aterrador. Un grupo de nueve monitores controlado por los jugadores celebra el final del último día del campamento de verano, nueve adolescentes que se sumergirán en una auténtica pesadilla.

Un momento del videojuego "The Quarry". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Perseguidos por lugareños ensangrentados, y por algo mucho más siniestro, los planes de fiesta de los adolescentes se desmoronan en una impredecible noche. Las charlas amistosas y el ligoteo dan paso a decisiones de vida o muerte, a medida que las relaciones se construyen o se rompen bajo la tensión de elecciones inimaginables.

Cualquier personaje de The Quarry puede ser el protagonista

“The Quarry” permite convertir a cualquiera de los personajes en el protagonista, ya que la historia del juego se adaptará a las decisiones de cada jugador, y sus acciones tendrán un impacto directo en el resultado final de la trama. No importa cuál sea el personaje, puedes ser el héroe o el cadáver antes de que llegue un nuevo día, alentándonos a jugar de nuevo en un intento por salvar a más jóvenes.

Este nuevo juego narrativo en el que cada elección, grande o pequeña, da forma a tu historia y determina quién vive para contarla, cuenta con un elenco de celebridades de Hollywood, incluidos David Arquette (saga “Scream”), Ariel Winter (“Modern Family”), Justice Smith (“Jurassic World”), Brenda Song (“Dollface”), Lance Henriksen (“Aliens”), y Lin Shaye (“A Nightmare on Elm Street”).

El actor David Arquette es una de las estrellas de Hollywood que participa en "The Quarry". FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Te atreves a comprobar qué hay detrás de esa trampilla?

Y no solo eso: ¿investigarás los gritos provenientes del bosque? ¿Salvarás a tus amigos o te salvarás a ti? Cada decisión, pequeña o grande, decidirá la historia y determinará quién vive para contarlo. También se podrá dar el poder a 7 de tus amigos en una partida online en la que los jugadores invitados observarán y votarán sobre decisiones clave, dando forma a la historia de todo el grupo. O jugando todos juntos en una experiencia cooperativa en la que cada jugador elegirá a su propio monitor y tomará sus decisiones.

Si atendemos a la parcela técnica, el apoyo de una tecnología de captura de movimiento facial puntera y técnicas de iluminación para la gran pantalla, combinadas con las actuaciones de un reparto salido de Hollywood, el resultado promete. También se han previsto ajustes en la dificultad de los elementos del juego que permitirán que tanto los expertos como los más novatos puedan disfrutar de una noche de terror. Incluso, si prefieres ser espectador a jugar, el Modo Película te dejará disfrutar de “The Quarry” como el thriller que es. Tan solo habrá que elegir cómo se desarrollará la historia, acomodarte y preparar unas palomitas.

The Quarry – Tráiler