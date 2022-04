Cómo encontrar la papelera de reciclaje en Android

¿Cuántos desastres ha evitado la papelera de reciclaje de Windows a lo largo de los años? Incontables, seguramente, por lo que es una de las funciones que más se echa en falta en el sistema operativo Android que emplean la mayoría de los “smartphones”. Android nunca ha contado con una papelera universal y los usuarios han dependido de cada aplicación para tener una segunda oportunidad con los archivos eliminados.

A partir de Android 11, los desarrolladores de “apps” lo han tenido más fácil para incluirla y Android 12 presenta lo que se puede considerar una papelera de reciclaje del sistema operativo, pero con funcionalidad limitada. Si el usuario accede a Ajustes y después a Almacenamiento verá una opción de Papelera que en realidad conduce a la de Google Files. Es un comienzo, si Google decide más adelante ampliar su capacidad en el futuro y convertirla en una papelera realmente universal al modo de la de Windows.

Hasta entonces, el usuario depende de la papelera de reciclaje de cada aplicación para que eliminar un archivo no signifique despedirse definitivamente de él. Te explicamos cómo encontrar la papelera de reciclaje en las “apps” de Google incluida de serie con Android.

En Google Files

La aplicación para la administración de archivos de Google es lo que más se acerca en Android al concepto de papelera universal gracias a sus funciones para liberar espacio en el terminal. Cuando se hace, los archivos no se eliminan definitivamente sino que van a parar a la papelera de la “app” donde permanecen 30 días hasta el borrado definitivo. Para acceder a ella, debes seguir estos pasos:

Abre Google Files. Abre el panel lateral de opciones pulsando en el icono con tres líneas horizontales. Selecciona Papelera.

En Google Fotos

En la aplicación para administración de fotografías y vídeos de Android, los archivos que van a la papelera de reciclaje se eliminan definitivamente a los 30 días, 60 en el caso de que tengas creada una copia de seguridad del terminal.

Abre Google Fotos. En el menú inferior, selecciona Biblioteca. En el menú de la parte superior, pulsa en Papelera.

En Gmail

En este caso, los archivos de la papelera se eliminan definitivamente al cabo de 30 días.

Abre Gmail. Pulsa en el icono de las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda. En el menú lateral que se abre, desplázate hasta la opción Papelera y pulsa en ella.

En Google Drive

Los archivos en la papelera permanecen 30 días hasta su borrado definitivo. Debes seguir estos pasos para acceder a la papelera:

Abre Google Drive. Pulsa en el icono de las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda. En el menú lateral que se abre, desplázate hasta la opción Papelera y pulsa en ella.

En Contactos

De nuevo, 30 días hasta la eliminación definitivamente de los contactos que has mandado a la papelera.

Abre Contactos. Selecciona Corregir y gestionar en el menú de la parte inferior. Pulsa en Papelera.

En Google Keep

Las notas almacenadas en la papelera de la aplicación desaparecen al cabo de 7 días.

Abre Google Keep. Pulsa en el icono de las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda. En el menú lateral que se despliega, desplázate hasta la opción Papelera y selecciónala.

En Documentos de Google

En esta aplicación dispones de 30 días de permanencia de un archivo en Papelera hasta su eliminación definitiva.

Abre Documentos. Pulsa en el icono de las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda. En el menú lateral que se despliega, selecciona Papelera.

En Hojas de cálculo de Google

Tus documentos tipo Excel son eliminados por completo al cabo de 30 días.

Abre Hojas de cálculo. Pulsa en el icono de las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda. En el menú lateral que se despliega, desplázate hasta la opción Papelera y selecciónala.

En Presentaciones de Google

Tus documentos tipo PowerPoint son definitivamente borrados al cabo de 30 días.

Abre Presentaciones. Pulsa en el icono de las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda. En el menú lateral que se despliega, desplázate hasta la opción Papelera y selecciónala.

En Galería

No es una aplicación de Google y no la encontrarás en los terminales que traen Android puro como los Pixel o los del fabricante Motorola que dependen Google Fotos, pero el resto de marcas suelen incorporarla. No podemos facilitar una ruta concreta porque depende de lo que haya decidido Samsung, Xiaomi o Huawei u otro fabricante en cada caso. El periodo más habitual antes de la eliminación de archivos es de 30 días.