¿Quieres pasar desapercibido en WhatsApp? Aquí tienes formas de no aparecer en línea

Desde el inicio, WhatsApp nos ha permitido llevar nuestros contactos y conversaciones a otro nivel, permitiendo que cualquiera de los mortales (con acceso a datos) intercambie audios, vídeos, además de llamadas, videollamadas y otras soluciones semejantes. No obstante, a pesar de su agilidad y facilidad de uso, la operativa del servicio de mensajería también plantea ciertas dudas sobre el control que tienen sus usuarios en relación a la privacidad que ofrece la herramienta.

Esto se traduce en que, por defecto, cada vez que accedes a la aplicación, tus contactos pueden ver en la ventana de conversación la indicación que te señala en línea. Hasta el momento, no existe una opción para ocultar esto por completo con la configuración de la propia herramienta, pero existen algunos consejos que pueden hacer que el uso sea más discreto para otros usuarios.

No aparecer en línea

Una forma de no aparecer disponible en WhatsApp es seleccionando notificaciones y respuestas directamente a través de accesos directos; es decir, si eres capaz de responder mensajes utilizando los campos disponibles en las notificaciones, no tendrás que abrir la aplicación y, en consecuencia, no aparecerá el estado. Vamos a ello:

En los teléfonos Android, puedes acceder al menú “Configuración” de WhatsApp y seleccionar “Notificaciones”. Luego habilita la opción “Notificaciones de alta prioridad”. De esta forma, los mensajes entrantes aparecerán en la parte superior de la pantalla y podrás responderlos en el mismo recuadro.

En iPhone, esta misma configuración la puedes encontrar en el menú “Notificaciones”, donde debes seleccionar “Notificaciones en la aplicación”. De esta forma puedes optar por banners o alertas que te permitan leer y responder mensajes sin tener que abrir WhatsApp.

Modo Avión

Si prefieres abrir la aplicación para ver los mensajes con toda la tranquilidad del mundo, otra forma de no aparecer en línea es activar el Modo Avión en tu teléfono. Esta opción inhabilita el uso de datos vía Wi-Fi y red móvil, dejando el smartphone sin acceso a internet. Además de no recibir mensajes nuevos, la aplicación se mantiene sin línea y no puede identificar su uso:

Activa el modo avión > Abre WhatsApp y lee los mensajes > Cierra la aplicación > Deshabilita el modo y reanuda la conexión.

Aplicaciones para ocultar el estado

Para los usuarios de Android, existen aplicaciones capaces de ocultar por completo el estado en línea y que facilitan el uso de la herramienta.

Flychat: se conecta con sus otras aplicaciones de mensajería y muestra notificaciones de chat en burbujas. De esa manera, no hay necesidad de abrir la aplicación, por lo cual los contactos no saben cuándo estás en línea. Esta herramienta es gratuita, pero ofrece compras dentro de la aplicación.

Unseen: una herramienta desde donde podrás ver tus mensajes y notas de voz, sin confirmar en WhatsApp. En realidad, la aplicación captura los mensajes que recibimos y lo replica en Unseen desde donde podemos abrirlo sin riesgo de confirmación. Además, la aplicación es compatible con otros servicios como Telegram, donde podrás replicar su funcionamiento.

Otras opciones para desconectarse

Además de ofrecer información en tiempo real sobre la disposición en línea del usuario, WhatsApp aporta información horaria sobre la “Última visita”, que muestra el tiempo de visualización de la aplicación y puede entregar cuando está activa. Para deshabilitar la identificación, es posible cambiar la configuración de privacidad desde el propio servicio de mensajes:

Android/iOS: Menú (tres puntos) > Configuración > Cuenta y “Privacidad”. En este menú selecciona la opción “Hora de últ. vez”, que se puede modificar a “Nadie”.