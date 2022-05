Cómo reducir la copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive e iCloud

Desde 2018, los usuarios de Google disponen de espacio ilimitado en la nube para almacenar sus copias de seguridad de WhatsApp. Sin importar la cantidad de chats, vídeos e imágenes que contengan, la copia de respaldo se guarda sin afectar al espacio de 15 Gb que todas las cuentas de Google tienen en Drive, pero eso podría cambiar pronto.

El pasado mes de enero, el medio especializado WABetainfo publicaba que había encontrado pistas en el código de WhatsApp que anunciaban la futura implantación de un límite en el espacio que puede ocupar un respaldo de WhatsApp en la cuenta de Google. Esto pondrá a los usuarios de WhatsApp en un teléfono Android en una situación similar a los de iPhone, cuya copia de seguridad se contabiliza en el espacio de almacenamiento en la nube correspondiente a su cuenta iCloud.

En cualquier caso y más allá de cuando se haga efectiva esta modificación y el límite que se decida, un buen mantenimiento de la aplicación asegura que la copia de respaldo que WhatsApp también almacena localmente no suponga un problema de espacio en el móvil y que tanto el guardado de copia como su restauración sean procesos más rápidos.

Te explicamos qué puedes hacer para mantener tu copia de seguridad de WhatsApp con el tamaño más reducido posible y que no sea un problema en el futuro:

Excluye los vídeos de las copias de seguridad

La manera más rápida de engordar una copia de seguridad es dejar en ella los múltiples vídeos que se comparten en muchas conversaciones y grupos. Para hacerlo, debes acceder a los Ajustes de WhatsApp y seleccionar Chats > Copia de seguridad> desactivar Incluir vídeos.

Usa el administrador de almacenamiento de WhatsApp

La aplicación tiene una práctica herramienta para eliminar contenido de los chats a la que se llega siguiendo la ruta Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

Una vez dentro, WhatsApp te muestra los archivos multimedia que se han intercambiado en la aplicación clasificados por contactos y grupos, además de por tamaño (por encima de 5MB) y los reenviados muchas veces. Elige una categoría y selecciona los que quieres borrar.

Configura WhatsApp para que no se descargue todo automáticamente

La configuración predeterminada de la aplicación permite que todos los archivos que te envían por WhatsApp se descarguen automáticamente, con el consiguiente gasto de espacio de almacenamiento.

Para cambiar este comportamiento, debes acceder a Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática > desactivar todas las casillas en Descargar con datos móviles / Descargar con Wifi / En itinerancia de datos.

Ajusta el tamaño de las imágenes que subes a los chats

No puedes hacer mucho sobre el tamaño de las imágenes que te envían pero sí sobre las que tú subes a las chats y que se incorporarán a la copia de seguridad.

Para reducir el tamaño ajustando la calidad debes seleccionar Ajustes > Almacenamiento y datos > Calidad de carga de las fotos > seleccionar Ahorro de datos.

Borra los chats innecesarios

Conversaciones con antiguos contactos con los que no vas a volver a hablar, grupos en los que ya no participas, conversaciones puntuales con contactos no habituales… todo lo que no tenga un valor como para conservarlo, elimínalo.