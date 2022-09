El primer hotel en el espacio abriría sus puertas en 2027

Cada vez se sabe más sobre el que sería el primer hotel espacial. Primero fue su construcción luego algunos detalles sobre el lujo que lo va a rodear y su ubicación y más tarde detalles vinculados a la fecha de inicio de las obras y su apertura: 2025 y 2027 respectivamente.

Las últimas noticias han llegado desde SUTUS, la cumbre internacional del turismo espacial, que se lleva a cabo en Les Roches (Marbella). Allí, entre otros, participan Sam Scimemi (uno de los responsables del programa Artemis), Hiroko Asakura (directora adjunta de la Agencia Espacial Japonesa) o la astronauta Susan Kilrain. Precisamente en esta cumbre se han comenzado a revelar algunos detalles más. La Voyager Station, el nombre del hotel es una idea de Orbital Assembly Corporation, cuyo objetivo es comenzar la construcción de este hotel en 2025 y tenerlo listo 2 años más tarde.

Su diseño circular tendrá unos 200 metros de diámetro e imitará la gravedad de Marte, aproximadamente una tercera parte que la de la Tierra. Estaría ubicada a más de 100 km por encima de nuestro planeta.

Obviamente el hotel contaría con todas las comodidades de un cinco estrellas: restaurante, gimnasio, bar, centro de entretenimiento y un spa. Aunque lo del restaurante sería relativo ya que inicialmente los huéspedes solo podrán saborear platos adaptados al espacio en un menú bastante espartano. Si a eso le sumamos los cambios de sabor y aromas propios del espacio… quienes viajen allí no lo harán por la experiencia gastronómica.

En total la Voyager Station podrá albergar hasta 280 huéspedes y tendrá unos 112 empleados a bordo. Para ellos se ha contemplado un menú de entretenimiento algo mejor (todo es cuestión de gustos) que el gastronómico. De hecho Orbital Assembly Corporation ya estaría hablando con artistas de la talla de Beyoncé o Sting para que den conciertos allí, según han adelantado en una entrevista. https://www.thespacereview.com/article/4136/1.

Para llegar hasta allí, la empresa establecería una alianza con Space X quienes serían los responsables del transporte. Y no, aún no se sabe si habrá un programa de millas o puntos acumulados. Por último lo que nos interesa a todos: no, probablemente nunca lo visitemos. Al menos como huéspedes ya que se habla de unos 5 millones de euros solo por la estadía, el viaje va por otro lado. Por lo tanto, la única opción es obtener un puesto de trabajo en el hotel. Al menos para la mayoría de nosotros.