En este “Google Maps” de la NASA del sistema solar puedes explorar el espacio desde tu navegador

El timing no ha sido el que la NASA hubiera querido, pero la novedad es igualmente bienvenida. Coincidiendo con el que debería haber sido el lanzamiento de la primera misión Artemis y que ha sido pospuesto hasta mediados de octubre por diversos problemas técnicos, la NASA ha renovado su herramienta de visualización 3D Eyes on The Solar System. Esta es una suerte de Google Maps del sistema solar con el que el usuario puede explorar sus planetas, lunas, asteroides, cometas y las naves espaciales que navegan por él en tiempo real, de forma que con ella se podrá, por ejemplo, seguir el viaje de la nave Orion de la misión Artemis cuando el lanzamiento se lleve finalmente a cabo.

Voyager 1, lanzada en 1977, es la sonda espacial que más se ha alejado de la Tierra. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

Eyes on the Solar System fue lanzada en 2010 como una aplicación y desde hace un par de años se encuentra disponible su versión web que ha recibido numerosas mejoras desde su lanzamiento inicial y que puede usarse desde cualquier dispositivo con un navegador de Internet.

Ubicación actual de las sondas espaciales que más se han alejado de las Tierra. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

Se trata de una herramienta intuitiva y cargada de información sobre el sistema solar y la historia de la exploración espacial. Puede seguirse la órbita de los cuerpos celestes en tiempo real o acelerar y desacelerar el tiempo hasta que transcurran tres años por cada segundo real, abarcando la herramienta un periodo que va desde 1950 hasta 2050. Cuenta con cientos de lugares que ver (220 planetas y lunas, 60 planetas enanos y asteroides, 9 cometas y 125 naves y sondas espaciales) y todo lo que muestra es en base a datos, imágenes, modelos de ingeniería y acontecimientos reales.

Panel de opciones de Saturno en Eyes on Solar System. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

La vista principal que encuentra el usuario al acceder al mapa es la de los planetas del sistema solar con sus respectivas órbitas, mostrando donde se encuentran en tiempo real e identificadas por diferentes colores. El usuario puede hacer zoom, desplazarse por el espacio y a hacer clic en cualquier cuerpo celeste que vea en el mapa para acceder a una ventana con descripción y datos sobre el mismo, las misiones de exploración que se han acercado a él, opción para comparar su tamaño con otros elementos del mapa y capas y opciones de visualización dependiendo del tipo de objeto del que se trate. Por ejemplo, en Venus se puede elegir entre la vista por defecto o un mapeado por radar del planeta.

Un momento del inicio de la fase de aterrizaje de Perseverance en Marte. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

Desde el menú lateral derecho, el usuario puede seleccionar y filtrar varias capas de elementos que incluyen planetas, asteroides, cometas, planetas enanos, constelaciones y naves espaciales. Cuando se selecciona una nave o sonda espacial, además de su ubicación actual y diferentes opciones de visualización se muestra un apartado Stories que reproduce el viaje que ha realizado desde su lanzamiento con detallados gráficos 3D junto con información e imágenes que ha tomado de diferentes cuerpos celestes en su trayecto. En el caso de Perseverance, por ejemplo, se puede revivir hasta el aterrizaje sobre la superficie de Marte.

Perseverance, aterrizando sobre Marte. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

Eyes on Solar System es una herramienta que dejará satisfecho a cualquiera que tenga curiosidad por explorar nuestro sistema solar y perfecta para seguir la trayectoria de Orion cuando se dirija a la Luna desde la pantalla de un móvil, tablet u ordenador.