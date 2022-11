Los 5 móviles para mayores más vendidos en Amazon y El Corte Inglés

Algo curioso está pasando en las listas de los móviles más vendidos. Entre decenas de smartphones de todas las categorías se pueden encontrar un número cada vez mayor de modelos que parecen de otra época. No son ordenadores en formato móvil, no se conectan a Internet ni a ninguna red más moderna que 2G y entre ellos abunda el anticuado formato en concha, pero son móviles que están creciendo en ventas. En Amazon, 14 móviles para mayores se encuentran entre los 100 más vendidos y uno de ellos, el SPC Stella 2, ocupa la segunda posición a la hora de escribir este artículo, por delante de cualquier marca y modelo que te pueda venir a la cabeza excepto el Xiaomi Redmi Note 11S que corona la lista. El fenómeno no es tan pronunciado en otros comercios online, pero está ahí. En El Corte Inglés, por ejemplo, pueden encontrarse 7 de estos terminales entre los cien más vendidos.

A estos móviles para mayores también se les puede encontrar bajo la denominación Senior. Aparte de las funciones de teléfono y de un diseño pensado para quien ha perdido agudeza en la vista y agilidad en los dedos, incorporan otras características de teleasistencia que son parte de su éxito. Repasamos los móviles para mayores más vendidos en este momento en dos de las principales tiendas de comercio electrónico en España, Amazon y El Corte Inglés.

SPC Stella 2

SPC Stella 2 abierto y en su base de carga. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de SPC.

El que es actualmente el segundo móvil más vendido en Amazon tiene un diseño de concha, pantalla de 2,4 pulgadas, cámara trasera de 0.08 píxeles y batería de 800 mAh. Nada rompedor, pero sus fortalezas son otras. Incorpora teclas grandes para un uso más sencillo, al igual que muestra números y letras en pantalla a tamaño XL. Dispone de tres botones grandes para asociarlos a otros tantos contactos a los que el usuario podrá llamar con solo pulsar el que corresponda, así como un botón lateral con el que encender la linterna, incluso con el móvil apagado.

Pero lo más interesante son sus funciones de emergencia. Cuenta con un botón SOS en la parte trasera que al pulsarse llama de forma automática a un máximo de 5 contactos de emergencia y realiza hasta tres rondas de llamadas si no obtiene respuesta. También envía SMS a estos contactos y emite una alarma sonora para que personas cercanas puedan prestar ayuda.

SPC Stella 2. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de SPC.

Además, el SPC Stella 2 envía una notificación a un contacto si registra una llamada perdida, la batería baja del 15% o no detecta ninguna actividad por parte del usuario durante 24 horas. Otras características interesantes son que el teléfono aumenta automáticamente el volumen del timbre de llamada si recibe una llamada perdida y el número vuelve a insistir antes de que pasen tres minutos. Un contacto de confianza puede configurar varios aspectos del teléfono mediante el envió de SMS sin que el usuario tenga que hacer nada. Dispone también de una práctica base de carga que facilita tener el teléfono a la vista y cuenta con radio, agenda SMS, alarma, Bluetooth, ranura para tarjeta de memoria y se conecta por USB-C. Está disponible en Amazon por 34,99 euros.

Alcatel 2057

Alcatel 2057. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

También situado en una posición alta entre los superventas de Amazon, la 16, tenemos este modelo de Alcatel. El 2057 no dispone de funciones de emergencia avanzadas, pero sí de teclas grandes para facilitar su uso. Cuenta también con formato de concha, pantalla de 2,4 pulgadas, cámara de 1,3 MP, Radio FM, reproducción de música, linterna, espacio para tarjeta MicroSD, conector Micro USB y una batería de 980 mAh que da para 7 horas en llamada y más de una semana en espera. Su precio en Amazon es de 34,99 euros.

Uleway G380D

Uleway G380D. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

El teléfono para mayores más completo entre los comentados es este G380D del fabricante Uleway. También en formato concha pero en esta ocasión con dos pantallas: la principal de 2,4 pulgadas y otra externa para notificaciones de 1,77. Cuenta con cámara HD de 2 MP, radio FM, Bluetooth, linterna dual, marcación rápida, iluminación en el teclado y batería de 1.000 mAh. Entre sus características para mayores se encuentran teclas y caracteres grandes, botón SOS para llamar y enviar SMS a hasta cinco contactos y volumen alto. Está en la posición 21 en el ranking de ventas de Amazon y cuesta 41,99 euros.

Telefunken Senior Phone S440

Telefunken Senior Phone S440. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Si nos vamos a El Corte Inglés encontramos entre los móviles más vendidos, en la posición 48, el S440 de Telefunken. Este terminal que la marca califica como Senior tiene también el formato concha que hacía furor en la primera década de este siglo, teclas en caucho grandes y ergonómicas, pantalla de 2,4 pulgadas, Radio, cámara de 0,3 MP, linterna, Bluetooth, base de carga y batería de 800 mAh. También un botón SOS en la parte trasera que hay que presionar al menos tres segundos para que inicie una ronda de llamadas con hasta cinco contactos. Si no obtiene respuesta en veinte segundos, pasa al siguiente hasta completar cinco rondas. Además, el Senior Phone S440 emite una alarma acústica y envía mensajes SOS por SMS que pueden personalizarse. Su precio en El Corte Inglés es de 35,99 euros.

Telefunken Senior Phone S410

Telefunken Senior Phone S410. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Con este modelo dejamos atrás el formato concha para encontrar con un móvil aún más de la vieja escuela. El Senior Phone S410 de Telefunken presenta una pantalla de solo 1,77 pulgadas, una cámara principal de 0,3 pulgadas, Bluetooth, radio, linterna, base de carga y una batería de 600 mAh. Está situado en el puesto 60 entre los más vendidos en El Corte Inglés y, al igual que el modelo superior de la gama S400, cuenta con teclas grandes y botón SOS a un precio más contenido de 21,99 euros.