Google comienza el proceso de reembolso para los consumidores de Stadia

Escasas semanas después de confirmar oficialmente la clausura de Stadia a principios de 2023, Google ha iniciado el proceso de devolución de los pagos realizados en la plataforma. Según el gigante tecnológico, todos los usuarios del sistema de transmisión deberían recibir el dinero invertido en hardware, juegos y paquetes de contenido, antes del 18 de enero de 2023 mediante el mismo método de pago utilizado por cada usuario. De forma conjunta al comienzo de los reembolsos, la empresa ha publicado un documento oficial con algunas preguntas frecuentes. En él, la empresa refuerza que todo aquel que esté sujeto a recibir un reembolso debe esperar hasta que se proceda, evitando contactar con su sistema de soporte.

Google pide paciencia

Según Google, el único dinero que no se devolverá será el invertido en la compra de suscripciones de Stadia Pro. La empresa también repite que las devoluciones se realizarán utilizando el mismo método de pago original y, si esto no es posible, se contactará con cada consumidor individualmente. “Pedimos paciencia mientras trabajamos con cada transacción y que se abstenga de comunicarse con Atención al cliente, ya que no podrán emitir sus reembolsos antes de tiempo”, afirma el documento. En todo caso, la totalidad de las devoluciones que se computen serán confirmadas en correos electrónicos enviados a los usuarios.

No hay devolución de hardware

Quienes hayan realizado hasta 20 compras en Stadia recibirán mensajes individuales por cada transacción realizada en la plataforma, mientras que se enviará un único mensaje con los datos de cada compra generales a quienes hayan realizado más de 21 pedidos. Google también aclara en el documento que en ninguna de sus ubicaciones físicas está solicitando la devolución de hardware asociado con la plataforma de transmisión.

Mando de Google Stadia. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Lanzado en noviembre de 2019, Google Stadia prometía a los jugadores acceso a versiones de alta calidad de los principales lanzamientos del mercado a través de sus medios de transmisión. Si bien no era obligatorio comprar ningún tipo de hardware, el sistema se monetiza a través de suscripciones donde ofrecía mejor calidad de imagen y un catálogo de juegos con un coste muy similar al de plataformas como Xbox, PlayStation y PC.

Tecnología reutilizable

Según Phil Harrison, gerente general de la compañía, aunque Stadia se construyó sobre una base sólida, su mayor problema ha sido no captar la atención del público. Tras los irrelevantes resultados arrojados por la división de videojuegos de Google, se tomó “la difícil decisión de comenzar a cerrar nuestro servicio de transmisión”. Según el ejecutivo, los empleados que continúan trabajando en el proyecto serán redirigidos a otras divisiones de la empresa. También explica que la tecnología que se ha desarrollado bajo el amparo de Google Stadia se podrá reutilizar para otros servicios de la empresa como YouTube, Google Play y aplicaciones de realidad aumentada. Al mismo tiempo se comenzará a otorgar licencias de algunas de sus soluciones específicas a socios que trabajan en la industria del videojuego.