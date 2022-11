La policía de San Francisco solicita que sus robots puedan emplear fuerza letal contra sospechosos

Los robots con los que la policía de San Francisco cuenta para determinadas operaciones podrán emplear fuerza letal contra sospechosos si obtienen la aprobación de la Junta de Supervisores de la ciudad a su nueva política de equipamiento para la aplicación de la ley. Por el momento, ha obtenido la aprobación del Comité de Reglas de la Junta de Supervisores y esta última tomará la decisión final el martes de la próxima semana.

Según informa Mission Local, esta política, que debe ser revisada anualmente, define cómo el cuerpo de policía de la ciudad puede usar su equipamiento militar. Antes de someterse a aprobación por la Junta de Supervisores, la propuesta tuvo que obtener el visto bueno del Comité de Reglas, proceso en el que se introdujeron cambios.

El borrador inicial no especificaba si los robots podían hacer uso de fuerza letal o no, por lo que el presidente del Comité de Reglas, Aaron Peskin introdujo en el redactado la sentencia “los robots no se emplearán como medio de fuerza contra ninguna persona”.

La policía de San Francisco reenvió la propuesta al comité tachando la frase de Peskin y añadiendo que los robots sólo serán usados “como una opción de fuerza letal cuando el riesgo de pérdida de vida para miembros del público u oficiales es inminente y supera cualquier otra opción de fuerza disponible”. Este argumento convenció al comité dado que “puede haber escenarios en los que el uso de fuerza letal sea la única opción”, según ha explicado Peskin.

Sobre las situaciones en las que los robots pueden emplear fuerza letal, la política aprobada por el comité señala que “los robots enumerados en esta sección no se utilizarán fuera de entrenamientos y simulaciones, detenciones criminales, incidentes críticos, circunstancias apremiantes, ejecutando una orden judicial o durante evaluaciones de dispositivos sospechosos”.

La policía de San Francisco cuenta actualmente con 17 robots, pero solo doce de ellos son completamente funcionales. Se trata de robots para tareas pesadas como los REMOTEC F5A y REMOTEC F6A y otros modelos entre los que se encuentran los iRobot FirstLook, Recon Robotics Recon Scout ThrowBot , QinetiQ TALON y REMOTEC RONS. Su propósito es “mejorar la seguridad de la comunidad y los oficiales por dando apoyo en tierra e información de la situación para las fuerzas del orden” y suelen utilizarse en tareas como la desactivación de bombas y la vigilancia y reconocimiento en áreas que pueden ser peligrosas para los agentes.

El primer caso en el que un cuerpo policial estadounidense empleo un robot para matar a un sospechoso fue en 2016. La policía de Dallas utilizó un REMOTEC F5A para eliminar a un tirador que había abatido a cinco policías haciendo estallar cargas de explosivo plástico sujetas al robot.