Cómo saber si tu móvil te está escuchando

Muchos usuarios han tenido la experiencia de mantener conversaciones sobre cualquier tema cerca del smartphone y a continuación encontrar publicidad sobre esa misma cuestión en su terminal, como si este estuviera escuchando lo que dicen. Lo cierto es que las grandes tecnológicas tienen muchas formas de rastrear la actividad e intereses de sus usuarios para poder servir publicidad personalizada, pero eso no implica que estén escuchando. O que lo estén haciendo todo el tiempo.

En 2019, compañías como Microsoft, Google, Meta, Amazon y Apple reconocieron que empleados suyos transcribían un pequeño porcentaje de audios grabados a los usuarios para mejorar sus sistemas de reconocimiento de voz. La polémica llevo a que incluyeran en sus productos una solicitud de consentimiento al usuario para poder hacerlo.

Es posible que en tu móvil hayas autorizado esa posibilidad como parte del proceso de instalación del sistema operativo o de una aplicación. Si quieres estar completamente seguro de que tu terminal, sea Android o iOS, no te está escuchando cuando no debe hay varios aspectos que debes revisar y corregir si no están configurados como te interesa.

Puedes deshabilitar el micrófono para todas las aplicaciones que quieras, desactivar el asistente de voz y eliminar su historial para mantener una mayor privacidad en tu móvil. Te explicamos como hacerlo tanto en móviles Android como iPhone.

Cómo desactivar el micrófono en un iPhone

Entra en los Ajustes de tu iPhone.

Elige una aplicación y desactiva la opción de Micrófono. Deberás repetir la operación con cada aplicación de la que quieras asegurarte que no te escucha.

Cómo desactivar el micrófono en Android

Entra en los Ajustes de tu móvil Android.

Selecciona Aplicaciones y notificaciones .

Toca en Permisos de aplicaciones .

Pulsa en Micrófono y en el listado de aplicaciones que lo usan, desactiva las que no quieres que lo hagan.

Cómo desactivar Siri en un iPhone

Entra en los Ajustes de tu iPhone.

Selecciona Siri y Buscar .

Desactiva las siguientes opciones: Desactiva Al oír ‘Oye Siri’, Tocar el botón lateral para abrir Siri y Siri con pantalla de bloqueo.

Cómo desactivar el asistente de voz de Google en iOS

Entra en los Ajustes de tu iPhone.

Selecciona Google .

Toca en Servicios de la cuenta .

Selecciona Buscar, Asistente y Voz .

A continuación, pulsa en Voz .

Toca en Voice Match .

Desactiva Hey Google.

Cómo desactivar el asistente de voz de Google en Android

Abre la app de Google .

Pulsa en tu imagen de perfil y selecciona Ajustes .

Selecciona Asistente de Google .

Abre la opción General y desactiva Asistente de Google.

Cómo desactivar el historial de grabaciones de audio en tu cuenta de Google

Entra en los ajustes de tu móvil, selecciona Google y a continuación Gestionar tu cuenta de Google .

Selecciona Privacidad y personalización .

Toca en Actividad en la web y aplicaciones .

Desplázate hasta la opción Incluir actividad de voz y audio y desactívala.

Cómo eliminar el historial de Siri