El asombroso espectáculo con más de 10.000 drones en el cielo que ha batido 2 récords Guinness.

Los espectáculos con fuegos artificiales han ido perdiendo favor en los últimos años frente a los realizados con drones. China, de donde proviene la empresa DJI que controla el 90% del mercado de drones de consumo, es el mejor exponente y lo ha vuelto a demostrar con un impresionante espectáculo que ha batido varios récords Guinness.

Tuvo lugar el pasado jueves en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China. Hace unas semanas ya tuvo lugar allí otro espectáculo con más de 8.000 drones volando de forma coordinada, pero el del pasado jueves lo superó con creces: más de 10.000 UAVs dibujaron en el cielo una amplia variedad de coloridas figuras sobre la bahía noroeste de la ciudad.

El evento, llamado ‘Ciudad en el cielo, gran posibilidad’, tuvo lugar como parte de las celebraciones previas al Día Nacional de China que tiene lugar este 1 de octubre. El impresionante show de luces puede verse en el siguiente vídeo de la agencia estatal CCTV.

Según los organizadores, la exhibición de los drones ha batido dos récords Guinness. El primero, el de tener el mayor número de drones controlados simultáneamente por un solo ordenador. El segundo, ser el evento en el que ha participado el mayor número de drones.

This incredible drone lit up the sky in China and included famous landmarks like the Great Wall of China ✨ pic.twitter.com/j4xkCZvzaw