Formado por los autodenominados “hackers peludos gay”, el grupo Siege Security ha logrado invadir los sistemas de los Laboratorios Nacionales de Idaho (INL), una de las entidades nucleares más importantes de Estados Unidos. La banda de ciberdelincuentes exige que la dirección del laboratorio se comprometa a investigar las “catgirls reales” para evitar que sus datos sensibles queden expuestos y sean vendidos en internet. "Estamos dispuestos a hacer un trato con INL", adelantan desde SiegeSec. "Si investigan cómo crear catgirls IRL, eliminaremos esta publicación", en referencia a la primera distribución de información privada de la entidad con mensajes que se encabezan con "miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau", antes de alardear de la cantidad de datos "deliciosos" y "crujientes" que han obtenido. La supuesta investigación se basa en un antiguo meme sobre furries que quieren crear una raza de gatos humanos mutantes sexys y, efectivamente, la reclamación no tiene ningún sentido.

Laboratorio Nacional de Idaho. INL.

Crear catgirls IRL

Aseguran algunos trabajadores de INL, que la organización de piratas ha logrado robar datos personales de empleados, como direcciones, números de seguridad social, fechas de cumpleaños y “mucho, mucho más”. Esto abre una peligrosa senda que permitirá utilizar la información para señalar tanto al personal como a las prácticas del laboratorio, además de ser muy útil en futuros ataques que pueden derivar en la pérdida de aún más información sobre la empresa o quienes trabajan para ella.

Aunque no es muy popular a nivel general, la compañía pirateada es pionera en el segmento de la energía nuclear. Con unas instalaciones que se extienden por 2300 km² situadas en el desierto de Idaho, el laboratorio fundado en 1949 es responsable de la construcción de 52 reactores y de crear una estructura capaz de suministrar una cantidad viable de energía eléctrica para uso residencial y comercial. Según determinan desde su dirección, "la historia de la energía nuclear para aplicaciones pacíficas se ha escrito principalmente en Idaho".

Laboratorio Nacional de Idaho. INL.

“Complejidades como el ‘por qué’ no nos conciernen”

Hasta la fecha, no hay pruebas de que SiegeSec haya podido obtener datos confidenciales relacionados directamente con las actividades de INL. Los piratas informáticos presumen de haberse hecho con datos del personal y de socios externos que proporcionan servicios de recursos humanos a la empresa. Cuestionados en diferentes medios sobre la absurda motivación de la acción, los delincuentes, que esconden sus identidades tras máscaras de furry, advierten: “Mucha gente nos pregunta '¿por qué?'. Somos gatos, complejidades como el ‘por qué’ no nos conciernen”. En un mensaje posterior, la banda reafirma que "INL es responsable de mucho más que soluciones para el cambio climático; no han sido atacados debido a su participación en la mitigación del cambio climático", enumerando a continuación sus otros intereses en plantas nucleares, sistemas de ciberseguridad, pruebas en vehículos, bioenergía, robótica y procesamiento de residuos nucleares, entre otras áreas.

Conocidos en la OTAN

El grupo de atacantes es conocido en el entorno por haber logrado perpetrar algunas acciones de relevancia, como acceder a bases de datos de la OTAN, pero es seguro que este último movimiento atraerá el máximo interés de las autoridades locales. En un comunicado, la empresa reconoce que ha sido blanco de una violación de seguridad en sus servidores y que el hecho delictivo se ha comunicado a entidades federales como el FBI. "Esta mañana temprano, el Laboratorio Nacional de Idaho ha determinado que era objetivo de una violación de datos de seguridad cibernética [...] INL ha estado en contacto con las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Seguridad Cibernética del Departamento de Seguridad Nacional, para investigar el alcance de los datos afectados en este incidente". También dejan patente que no tienen intención alguna de negociar con los atacantes ni de ceder a sus deseos de iniciar una investigación sobre las “catgirls”.