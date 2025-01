Cuantianhou: el dron chino que alcanza Mach 4

Si en el campo de la aeronáutica los aviones poco han avanzado en cuanto a velocidad y capacidad de transporte de pasajeros en los últimos 50 años, el universo de los drones se encuentra en el polo opuesto con avances vertiginosos. Poco más de un año atrás ya se hablaba de un dron hipersónico y ahora una start-up china señala que ha desarrollado uno capaz de alcanzar cuatro veces la velocidad del sonido.

El vehículo aéreo no tripulado (UAV) está siendo diseñado por Sichuan Lingkong Tianxing Technology Co, Ltd como parte de un esfuerzo más amplio para desarrollar un avión de pasajeros supersónico, según la compañía. El dron realizará su primer vuelo el próximo año, a medida que la tecnología hipersónica militar se filtre al sector comercial.

El dron lleva el nombre de Cuantianhou, que significa "mono de piedra volador", un nombre dado a Sun Wukong, también conocido como el Rey Mono, una de las figuras más conocidas de la literatura y la mitología chinas.

Pesa 1,5 toneladas y mide siete metros de largo, y está propulsado por dos motores de detonación. Puede alcanzar una velocidad de crucero de Mach 4,2 a una altitud de 20 km. Según el ingeniero jefe Deng Fan, Cuantianhou completará su primer vuelo el año que viene, mientras que se espera que un avión de pasajeros de alta velocidad llamado Da Sheng, otro nombre de Sun Wukong, surque los cielos para su vuelo prototipo en 2030.

La tecnología supersónica ha sido un componente fundamental del hardware militar y en los últimos años se ha filtrado al sector comercial. Las empresas emergentes estadounidenses como Boom Supersonic y Hermeus están siguiendo diferentes enfoques tecnológicos, y esta última planea lanzar un avión hipersónico Mach 5, mientras que la empresa emergente suiza Destinus está explorando aviones hipersónicos propulsados ​​por hidrógeno. Sin embargo, hasta ahora no ha surgido ningún producto comercial innovador.

“Desde las perspectivas actuales, el progreso de Hermeus lleva al menos tres años de retraso", dijo Deng en la conferencia de prensa.

El motor Jindou-400S de la empresa es una actualización de su predecesor con mejoras de diseño para aumentar su relación potencia-peso y empuje. Cuenta con una tecnología de múltiples igniciones, pesa 100 kg, mide 1,9 metros de largo y produce 4.000 Newtons.

En octubre, la compañía Lingkong Tianxing Technology terminó los vuelos de prueba de su avión supersónico Yunxing para evaluar tecnologías clave como la aerodinámica, la resistencia al calor y los sistemas de control. El primer vuelo de un prototipo completo de UAV del Yunxing estaba inicialmente programado para 2027, pero después de varias pruebas y mejoras, ahora se ha pospuesto con fecha indeterminada aún.

En comparación con el Yunxing, el Cuantianhou ha sido optimizado para una mejor aerodinámica. El diseño del Yunxing presentaba un canard frontal, pero esto se ha eliminado del Cuantianhou, y algunos componentes se han ajustado para un ángulo de ataque diferente.

“Se parece mucho al SR-71 Blackbird estadounidense, pero su sistema de propulsión, altitud de vuelo y velocidad son significativamente diferentes”, añadió Deng. También agregó que el año pasado, el equipo realizó una prueba de vuelo de 45 segundos y recopiló parámetros de vuelo cruciales. Durante la prueba, el UAV ascendió unos 10 km, con velocidades que aumentaron de Mach 3,3 a Mach 4,1.

De acuerdo con los datos, la aeronave también tiene una buena eficiencia de combustible: utilizó 6 kg durante la prueba, lo que le permitió cubrir una distancia de 50 km, equivalente al consumo de combustible de un vehículo todoterreno, pero con una velocidad 60 veces más rápida.