Cuidado, Google Drive está borrando archivos: esto es lo que Google recomienda no hacer

Google Drive está experimentado un fallo por el que algunos usuarios están viendo desaparecer archivos y carpetas almacenadas en la aplicación y para el que, por el momento, no hay solución. Este malfuncionamiento comenzó a ser reportado por los afectados hace una semana en la página de soporte de Google Drive, tras la publicación de la queja de un usuario que había entrado en su Drive para encontrarlo tal y como estaba en mayo de este año, sin los archivos y carpetas añadidos desde entonces. Google, que no ha proporcionado una respuesta hasta este lunes, ha señalado estar investigando el problema y que afecta a un grupo “limitado” de usuarios de la aplicación para escritorio. También ha realizado algunas recomendaciones sobre lo que los afectados no deben hacer para facilitar la recuperación de sus archivos.

Google Drive es el servicio de almacenamiento en la nube del que disponen las cuentas de Google y al que se puede acceder vía web o a través de su correspondiente aplicación en móviles y ordenadores. Por los testimonios de los usuarios afectados, el problema se ha generado tras la última actualización de la app de Google Drive para escritorio. Sin embargo, parece afectar no solo a los archivos almacenados localmente en el ordenador, sino también a los que están en la nube de Google con los que se sincroniza. Usuarios que no utilicen la aplicación para Windows u ordenadores Mac, en principio, no parecen afectados.

En el caso de Yeongjoong, el usuario de Corea del Sur que inició el hilo de publicaciones al que se han sumado otros afectados y lo han convertido en un tema “tendencia” dentro del foro de ayuda, sucedió con la app de Google Drive para Windows. Explicó que su Drive había vuelto repentinamente al estado que tenía en mayo de este año, siendo imposible acceder a cualquier archivo o carpeta añadida posteriormente. El soporte técnico de Google en Corea del Sur no pudo solucionar el problema, a pesar de emplear una herramienta de recuperación, por lo que se dirigió al soporte de la compañía de Estados Unidos, en el que más usuarios han compartido experiencias similares.

Aunque varios afectados coinciden en el regreso de Google Drive a mayo de 2023, deshaciendo todos los cambios realizados desde entonces, otros señalan que ha revertido hasta uno o dos años atrás. El origen del problema y su alcance es desconocido, pero siendo un servicio ampliamente usado por particulares y empresas es potencialmente muy grave si Google no consigue una forma de recuperar los archivos perdidos. “Pago extra cada mes para almacenar carpetas en la nube para que sea seguro, por lo que es devastador que todo mi trabajo parezca haberse perdido”, señalaba uno de los clientes de Google que ha encontrado el problema.

Estas son las dos acciones que Google recomienda no hacer

Un empleado de Google se sumó al hilo de Yeongjoong este lunes e indicó lo que no debían hacer los usuarios afectados por el problema: no hacer clic en la opción "Desconectar cuenta" y no borrar la carpeta DriveFS del directorio de la aplicación. En Windows se encuentra siguiendo la ruta “%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS” y en MacOS “~/Library/Application Support/Google/DriveFS”, en ambos casos sin las comillas. Y si se dispone de suficiente espacio, hacer una copia de seguridad de dicha carpeta.

respuesta de Google en el hilo en el que los usuarios denuncian el problema, ahora eliminado. Alfredo Biurrun.

Otros usuarios han publicado las respuestas que habían recibido por parte del servicio técnico. En una de ellas se indicaba que no debían intentar restaurar los archivos por su cuenta y en otra que si los archivos no se recuperan en un plazo de 24/48 horas, probablemente hayan sido borrados de Drive.

Durante la redacción de este artículo, el hilo de la página de soporte de Drive con las experiencias de los usuarios con este problema ha sido eliminado y el perfil de Yeongjoong deshabilitado. La supresión de la cuenta del usuario, según reza un mensaje de Google, se debe a violar las políticas de la comunidad.