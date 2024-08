EE.UU. actualiza su inventario de armas nucleares y revela cuántas ojivas tiene

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear, NNSA por sus siglas en inglés, ha desclasificado y actualizado, por primera vez desde 2021, los números del inventario de armas nucleares de Estados Unidos. Entre otros datos, esta agencia federal ha desvelado que el año pasado EE.UU. desmanteló solo 69 ojivas nucleares ya retiradas, el número más bajo desde 1994, y que el total de armas nucleares en su inventario es de 3.748 a septiembre de 2023.

El inventario de la NNSA incluye ojivas estratégicas y no estratégicas -tácticas- tanto activas como inactivas. Mientras que las ojivas activas se consideran operativas y listas para su uso, las inactivas se almacenan en depósitos en un estado no operativo. Aunque pueden ser desplegadas, este proceso lleva tiempo y requiere la instalación de sus cargas de tritio y otros componentes de vida útil más limitada.

El tritio, junto con el deuterio, se usa para aumentar la reacción en cadena en las armas nucleares y lograr así una explosión más potente. En las armas termonucleares, el tritio se usa habitualmente para aumentar la fisión primaria o primera etapa. Dado que el tritio es radiactivo y decae rápidamente, este componente se elimina de las ojivas inactivas.

El inventario no incluye las ojivas retiradas, que se consideran no funcionales, ni las ojivas desmanteladas.

El informe de la NNSA compara las 3.748 ojivas listadas en septiembre pasado con el número máximo alcanzado en 1967, en uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría, de 31.255 ojivas. Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, iniciando el proceso que condujo al fin de la Guerra Fría, el inventario de EE.UU. era de 22.217 ojivas. La cifra más reciente representa una reducción del 88% desde 1967 y una disminución del 83% desde 1989.

Evolución del arsenal nuclear de Estados Unidos desde 1945 hasta 2023. NNSA.

Gran parte de esta reducción se logró mediante el desmantelamiento de armas nucleares no estratégicas —es decir, tácticas—, cuyo número se ha reducido en más del 90% desde 1991.

Según señala la NNSA, 12.088 ojivas fueron desmanteladas entre 1994 y 2023. Sin embargo, el ritmo ha decaído desde 2007 y desde septiembre de 2020 se han desmantelado 405 ojivas nucleares. En 2023, solo se desmantelaron 69 ojivas nucleares retiradas, el número más bajo desde 1994. En 2015 había alrededor de 2.500 ojivas almacenadas y en espera de ser desmanteladas, número que en casi una década solo ha bajado a 2.000.

Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la FAS, señala sobre los números facilitados por la NNSA que 'aunque el tratado Nuevo START ha tenido algún efecto indirecto en el tamaño del inventario debido a requisitos reducidos, las mayores reducciones desde 2007 han sido causadas por cambios en la orientación presidencial, estrategia y programas de modernización.'

La NNSA señala en su informe que 'aumentar la transparencia de los inventarios nucleares de los estados es importante para los esfuerzos de no proliferación y desarme, incluidos los compromisos bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, y los esfuerzos para abordar todo tipo de armas nucleares, incluidas las desplegadas y no desplegadas, y las estratégicas y no estratégicas.'