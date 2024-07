Con este código secreto de Android puedes descubrir si alguien ha usado tu móvil sin que lo sepas

Como todos los sistemas operativos, Android esconde una serie de funciones y menús ocultos que no están dirigidos al usuario promedio, sino a un perfil más especializado desde un punto de vista técnico. Son, por un lado, las opciones para desarrolladores que se habilitan pulsando siete veces en el apartado Número de compilación en el ajuste Acerca del teléfono, y por otro, los llamados códigos secretos. En realidad, son más poco conocidos que secretos, pero con algunas opciones que pueden ser útiles para el usuario estándar y a las que no se puede acceder de otra manera o no puede hacerlo de forma tan completa.

Estos códigos no son un tema solo de los modernos smartphones. Ya se utilizaban en los años 90 y 2000 para acceder a información del Nokia de turno, como el IMEI del dispositivo. Algunos son comunes a todos los móviles, con independencia del fabricante y sistema operativo, y otros específicos. Apple no permite demasiados en los iPhone, pero Google y otros fabricantes abren más la mano y cuentan con más opciones.

Desde el clásico *#06# para acceder al IMEI hasta *#*#197328640#*#* que activa una batería de test de varios componentes del smartphone, las opciones son muchas. Siempre se introducen a través del teclado de la app Teléfono, pero debes tener en cuenta que el que estén habilitados depende de cada fabricante y marca. En general, los códigos ocultos dan acceso a aspectos muy técnicos de hardware y software, pero hay uno particularmente útil para cualquiera que permite descubrir si alguien ha cogido tu móvil sin que lo sepas.

Este es el código que debes introducir en el teléfono para saber si otra persona ha usado alguna app

El código al que nos referimos es el *#*#4636#*#*. Este da acceso a un menú con varias opciones. Te explicamos los pasos que tienes que seguir:

Abre la aplicación Teléfono .

. Introduce con el teclado, como si fueras a realizar una llamada, *#*#4636#*#* .

. Se abrirá el menú Prueba con varias opciones. Ahí tienes la información de depuración 5G/LTE, sobre el teléfono, el WiFi, ajustes de NFC y lo que nos interesa, Estadísticas de Uso , que es la que tienes que pulsar.

con varias opciones. Ahí tienes la información de depuración 5G/LTE, sobre el teléfono, el WiFi, ajustes de NFC y lo que nos interesa, , que es la que tienes que pulsar. Estadísticas de uso, por defecto, muestra las aplicaciones del teléfono ordenadas por tiempo de uso. Pulsando sobre Tiempo de uso se despliega un panel con otras opciones. Selecciona Último uso.

Ahora podrás ver las apps ordenadas según la última vez que se han abierto y por cuánto tiempo. Si ves que figura alguna aplicación que no es la última que tú has usado, alguien más ha tenido que hacerlo y ha accedido a tu teléfono sin que lo sepas.