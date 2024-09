Este es el significado que tiene el emoji del pulgar hacia arriba para los jóvenes.

No es una sorpresa que los códigos al hablar o escribir vayan transformándose de generación en generación. Ha ocurrido siempre, pero en la actualidad aplica no solo a las palabras sino también a otra forma de comunicación muy utilizada en los medios sociales y aplicaciones de mensajería: los emojis.

Puede parecer que estos tienen un significado universal y que todo el mundo va a entender más o menos lo mismo cuando ve uno, pero esto cambia según la edad de los usuarios. Un buen ejemplo de ello es uno de los más empleados, el de la mano con el pulgar hacia arriba: 👍.

Si consultamos su significado en la emojipedia, el primero es el de que indica aprobación. Pero a continuación señala que “en ciertos contextos, el uso del emoji con el pulgar hacia arriba puede interpretarse como pasivo agresivo o sarcástico”. Este contexto es, básicamente, el de la llamada generación Z, término que agrupa a los nacidos entre 1995 y 2010.

En este segmento de usuarios, su empleo puede percibirse como hiriente, grosero, inapropiado o incluso hostil, según ha señalado The Sun. También como una forma brusca y cortante de poner fin a una conversación.

Lógicamente, este no es un cambio que haya sucedido de la noche a la mañana, aunque no deje de resultar sorprendente para quienes no lo conocíamos. Hace algo más de dos años, un vídeo viral de la cuenta de TikTok @genwhyscarlett explicaba sobre su uso que 'si alguna vez recibes el emoji del pulgar hacia arriba, siéntete insultado de inmediato', así como los significados de otros emojis para la generación Z.

Por ejemplo, el emoji de ojos llorosos representa la inocencia o excitación sexual; el de la cara que tiene un ojo más grande que otro y saca la lengua significa 'tonto'; el de la cara invertida es estar preocupado por la vida y el de los dos ojos que estamos escuchando.

El emoji del pulgar hacia arriba no es el único que muchos podemos considerar de los más usados, pero que es rechazado por las generaciones más jóvenes. Un estudio realizado por Perspectus Global hace tres años, con 2.000 entrevistas a personas de entre 16 y 29 años, arrojó la siguiente lista de los emojis que te hacen parecer 'viejo' en las redes sociales:

👍