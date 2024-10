Explorando el arte de la animación: Hablamos en exclusiva con el visionario Mark Andrews, creador de clásicos en Disney/Pixar

Mark Andrews, cineasta, guionista y director estadounidense, ha dejado una huella indeleble en la industria de la animación. Con más de dos décadas de experiencia en Pixar ha trabajado como Head of Story en ‘Los Increíbles’ o ‘Ratatouille’, como co-director de ‘Brave’ y ha recibido un Emmy por su trabajo en ‘Star Wars: Clone Wars’, además de aportar su granito de arena en proyectos como ‘Marvel’s What If...?’, ‘Primal’, o ‘Samurai Jack’.

Últimamente ha estado volcado en la serie de Netflix ‘Super Giant Robot Brothers’, la primera serie de animación desarrollada por Unreal Engine, pero en La Razón hemos tenido la oportunidad de compartir un buen rato de conversación entre reflexiones sobre el estado actual del cine de animación, la evolución de la industria y su pasión por contar historias.

La evolución del cine de animación

En la última década, el cine de animación ha evolucionado de maneras sorprendentes. "Lo emocionante del cine de animación en este momento es que finalmente se está apostando en grande por contenido para adultos", afirma Andrews. Mientras que Japón ha liderado el camino con historias más complejas, en Estados Unidos, las barreras se están rompiendo, permitiendo que las narrativas evolucionen hacia temas más sofisticados que resuenan con un público maduro. “Las personas que crecimos con animación, los niños que eran como yo, ahora somos mucho mayores y queremos nuestra animación, pero con temas más sofisticados y centrados en adultos.”

Explorando el arte de la animación Mark Andrews

Con el auge de la inteligencia artificial en la industria, Andrews percibe estas tecnologías como una herramienta más que como una amenaza. "La IA es solo otra herramienta, como lo fueron los ordenadores en su momento", nos explica. Aunque algunos trabajos pueden perderse, también se crearán nuevas oportunidades. "La IA no tiene gusto, no tiene cerebro; necesita la intervención humana", concluye, destacando que la creatividad siempre requerirá del toque humano.

Ingredientes para crear un éxito animado

Al hablar sobre los elementos esenciales de una buena película animada, Andrews cita a John Lasseter: "Necesitas un mundo inspirador, un personaje inspirador y una historia inspiradora". Esta combinación, según él, es crucial para crear historias que cautiven a la audiencia y resuenen con ellos. Para Andrews, los mundos nuevos son fundamentales en la narrativa.

"Quiero personajes con los que me pueda relacionar; pueden ser un perro que habla o un extraño alienígena", comentó. Este deseo de conexión emocional es lo que hace que las historias sean realmente cautivadoras. "Quiero que el público sienta que ha sido transportado y que ha disfrutado", dice, enfatizando la importancia de ofrecer una experiencia inmersiva.

Orgulloso de su carrera

Mirando hacia atrás, Andrews se siente orgulloso de cada proyecto en el que ha trabajado, incluso aquellos que no fueron éxitos comerciales. “Trabajé en fracasos—La espada mágica fue un fracaso, El gigante de hierro fue un fracaso, John Carter (que no fue animada) fue un fracaso—pero también he trabajado en éxitos. Al final del día he dado lo mejor de mí, sin importar el proyecto, y si puedo hacer esto, puedo retirarme feliz, sonriente y orgulloso", reflexiona. Esta filosofía lo ha llevado a contar historias que empoderan a los espectadores, especialmente a sus cuatro hijos.

Explorando el arte de la animación Mark Andrews

Actualmente, Andrews se encuentra en España, impartiendo un taller intensivo de storyboarding en Voxel School. "He encontrado mucho talento en España", comenta, elogiando la autenticidad y valentía de los artistas españoles. “He trabajado con talento español antes, en Pixar y en otros proyectos, y siempre hay una veracidad en los artistas españoles; son un grupo audaz”, nos explica. “Siento afinidad con ellos porque yo también tengo cierta tenacidad y me enfrento a los desafíos. Esa es una actitud que he visto en cada español que he conocido en la industria.”

Consejos para futuras generaciones

Para los aspirantes a animadores, Andrews ofrece tres consejos prácticos: "Primero, no te deprimas; es un mercado muy competitivo y te enfrentas a mucho talento. Segundo, necesitas tener tus propias ideas, tu propio espacio creativo y fomentar eso. No dependas únicamente del trabajo para tu creatividad; trabaja en tu propio arte al margen para ayudarte a crecer como artista. Tercero, mantén la mente abierta: todo es posible. Ten confianza en tu viaje".

Por último, Andrews no pudo contener su emoción al avanzar algo de su próximo proyecto. Aunque no suelta prenda, nos promete que será tan innovador como sorprendente. "Nadie ha visto algo así antes", dijo, dejándonos intrigados sobre lo que tiene preparado para el futuro. En cualquier caso, Andrews continúa manteniéndose como una fuerza creativa en el sector de la animación, fusionando historias emotivas con técnicas visuales innovadoras. Su dedicación a la narración y su deseo de inspirar a las nuevas generaciones aseguran un legado que perdurará en el tiempo.