La franquicia de terror Halloween anuncia dos videojuegos a cargo de John Carpenter

Son muchas las franquicias cinematográficas que han saltado al universo de los videojuegos -y viceversa-, pero en el caso de ‘Halloween’, los proyectos relacionados con la serie de terror se limitan a un par de apariciones sin demasiada relevancia de su protagonista y un original de época. Una situación que aparentemente se está corrigiendo. Según parece, la saga ya se encuentra en disposición de irrumpir en el mundo del ocio electrónico, pero no con un solo título en desarrollo, sino con dos.

Halloween X 2

Ambos proyectos están siendo producidos por el director de los largometrajes originales, John Carpenter, en colaboración con el estudio Boss Team, responsable de llevar al público el juego ‘Evil Dead: The Video Game’. Al menos uno de ellos se desarrollará en Unreal Engine 5 y el director asegura que está emocionado con la nueva posibilidad de llevar a Michael Myers al segmento con nuevas adaptaciones originales.

“Soy un gran gamer y estoy emocionado de dar vida a Michael Myers nuevamente en estos juegos, mi intención es poder asustaros”, asegura el director, que está “íntimamente involucrado” en el desarrollo de los proyectos, elemento que asegura un alto grado de fidelidad a la franquicia cinematográfica y, quién sabe, incluso conexiones directas con su futuro. Según Boss Studios, los videojuegos se encargarán de llevar a los jugadores a momentos “icónicos” de toda la franquicia, además de aprovechar la figura de varios personajes clásicos que serán controlados por el público.

Michael Myers en el mundo de los videojuegos

Sin embargo, a pesar del anuncio, ambos títulos se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, sin fecha de lanzamiento ni plataformas de destino. Es importante señalar que la carrera de Michael Myers en el mundo de los videojuegos se deriva de ‘Halloween’, lanzado para Atari en 1983. Desde entonces, su figura más importante ha aparecido como personaje invitado en juegos como ‘Dead by Daylight’ e incluso ‘Call of Duty: Ghosts’.

