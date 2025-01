La función que debes activar en WhatsApp para evitar que alguien entre desde otro dispositivo

En unos tiempos inciertos donde los ciberdelincuentes nos acechan en cada rincón del mundo digital, hay que estar alerta en todo momento para eludir sus pretenciosas pero sugerentes estrategias y así autoprotegerse de sus malignas intenciones. Por desgracia, el marco legal que a priori se encarga de llevar acabo la labor de protector no suele ser eficaz de puertas para dentro, aunque su apariencia sea férrea y tenaz la realidad no deja de ser la que es. Porque, al final del día los comunicadores telemáticos que nos despiertan de la siesta nunca van a desvelar el profundo sueño en el que habitan las autoridades pertinentes.

De esta manera, el objeto primero de nuestra actividad respecto a este acontecimiento ha de ser tajante y dejarse de rodeos. En resumen, nos hemos de adelantar a la tragedia, a la estafa, al acoso telefónico. Para ello, hoy no solo nos dirigimos a las estafas por llamadas telefónicas, que se renuevan constantemente, sino a las facilidades que, sin darnos cuenta, les ponemos a estos criminales. El caso de WhatsApp es un tema que realmente merece una mención, ya que, no es que sea parte de nuestra vida, sino que, recoge la gran parte de la actividad vital del día a día.

Asimismo, este tipo de fraudes, aunque suelen ir condicionados por un contacto previo con el usuario, ya sea por medio de mensajes directos, SMS o llamadas, tiene un carácter más silencioso pues la persona solo es consciente de la situación cuando revisa la configuración de dispositivos en su teléfono móvil. De este modo es un deber el de extremar la precaución antes estos riesgos que corremos al concederle la importancia que le concedemos a las redes sociales. Como esta relevancia no va a ser modificada con el tiempo, de hecho probablemente se incremente, tenemos que aprender a convivir con ella.

¿Qué hago si hay un dispositivo desconocido conectado a mi WhatsApp?

Gracias a las múltiples funciones que ha implementado la aplicación de Meta en sus últimos años, las posibilidades a la hora de comunicarnos con nuestros contactos adquieren un papel más variado y extenso. Del mismo modo sucede con los modos de utilizar la aplicación, pues si nos centramos en la accesibilidad, las mejoras son notablemente significativas. Con la ayuda de nuestro teléfono móvil, el dispositivo central de la cuenta de WhatsApp, podemos distribuir su uso a otros aparatos, desde ordenadores hasta tablets u otros móviles. Sin embargo, esto también ha aumentado el riesgo de que algunos intrusos accedan.

Esta opción se encuentra disponible tanto en iOS como en Android, por lo que no hay que hacer una gran distinción. Para verificar que efectivamente un dispositivo no deseado ha entrado sin permiso en nuestra cuenta nos dirigimos a los tres puntos situados en la parte superior a la derecha, una vez que entramos a la aplicación. Y pulsamos en "dispositivos vinculados". Entonces nos aparecerá un listado con los aparatos que tienen permiso para operar bajo nuestro nombre en WhatsApp. Si hay alguno que no identifiquemos como propio o, simplemente, no lo reconozcamos hemos de pulsar sobre él y cerrar la sesión.

La configuración que previene de la intrusión ajena en tu cuenta de WhatsApp

Para evitar que este acto se vuelva a replicar existe un método que está totalmente normalizado en este tipo de aplicaciones, la famosa "verificación en dos pasos". Para activarla el procedimiento es bien sencillo. Volvemos a los tres puntos de antes y nos dirigimos a "Ajustes", una vez pulsado nos aparecerá otro menú con más opciones, la que nos interesa es la de "Cuenta", cuando entremos dentro simplemente indicamos la opción de "Verificación en dos pasos". Acto seguido lo necesario para continuar es seguir las indicaciones. Esta configuración se activará siempre que queramos acceder desde un nuevo dispositivo.