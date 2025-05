El gadget del sábado: Huawei Watch 5, un toque mágico

La pregunta es siempre la misma: ¿qué pasaría con Huawei si no fuera por el bloqueo al que ha sido sometido por Estados Unidos y le impide acceder a los servicios de Google de forma directa? La competencia sería feroz y los usuarios saldríamos beneficiados: Huawei está innovando a pasos agigantados, tanto que ha desplazado a Apple en el fabricante número 1 en venta de relojes inteligentes a nivel global. Y uno de los motivos es el Huawei Watch 5.

Vamos por pasos. Este reloj viene en dos tamaños (46 y 42 mm) y en opciones con correa de cuero, cuero vegano y, la que tenemos en la muñeca la de titanio, sin duda la más apreciada por quienes buscan un reloj más cerca de la orología clásica que un dispositivo. Si le sumamos una esfera tradicional, pasa tranquilamente por una pieza suiza y solo el reverso, con los sensores, alerta de su origen tecnológico.

Un detalle importante: los eslabones de titanio de este modelo podrían parecer enemigos de quienes tienen algo de vello en la muñeca, sorprendentemente no fue así y en ningún momento sufrí los tirones propios de este tipo de correas. Más a mi favor, gracias al uso de titanio, se ha reducido un 45% el peso respecto a la generación anterior. Es un reloj que llama la atención, no por el tamaño (pantalla de 1,5 pulgadas), ni por los colores, sino por su diseño. La pantalla no es plana como en la mayoría de los relojes similares, sino curva y pasar el dedo por ella para realizar registros o búsquedas, es un placer y le da un toque especial.

Sí, ya lo sabemos, no todo son buenas noticias. A pesar de ser el reloj más inteligente de Huawei hasta la fecha, con compatibilidad con eSIM, su tienda de aplicaciones no es tan abundante como la que ofrece Google o Apple, pero hay formas de coger atajos si estamos dispuestos a perder unos minutos. Lo más sencillo es vincular el reloj y las apps que vayamos a usar a la aplicación de Salud de Huawei.

Se pueden realizar pagos, pero a través de aplicaciones de terceros y no cuenta con opción para conectarlo a los asistentes de voz más conocidos, aunque sí es compatible con Android e iOS y de forma muy sencilla. Esto indica que, en una futura actualización, el uso de Siri, por ejemplo, podría llegar.

Sin embargo, donde el Watch 5 destaca más allá de su hardware es en el seguimiento de la salud. El nuevo sensor X-Tap es rápido y preciso, el GPS tuvo un buen rendimiento en nuestras pruebas y la capacidad de transmitir la frecuencia cardíaca a una máquina de remo mejoró notablemente nuestros entrenamientos.

Si a esto le sumamos una duración de batería de más de una semana, un cambio fluido entre los modos inteligente y de ahorro de batería, una carga muy rápida, calidad de llamada nítida e incluso mapas sin conexión, el diseño es realmente atractivo. Y si lo puedo usar 10 días sin tener que recargar (el máximo que hemos conseguido alternando funciones óptimas con alto rendimiento), no se le puede pedir mucho más.

Gracias a su pantalla más amplia, los mapas son fácil de leer y la app cartográfica de Huawei, Petal, funciona cada vez mejor. La compatibilidad con eSIM podría ser una opción útil para quienes quieran dejar el teléfono en casa, pero no perderse llamadas o mensajes y seguir escuchando música o podcasts.

Pero lo que de verdad destaca en este reloj, junto al diseño, es su apartado de salud. Más específicamente la tecnología X-Tap. La ciencia detrás de la tecnología: X-Tap Junto a los sensores habituales de frecuencia cardíaca, volumen de oxígeno en sangre, sueño, etc. Huawei incluye un sensor en uno de los lados que es el “toque mágico”, eso es X-Tap. Se activa al colocar la yema del dedo sobre el sensor lateral durante 3 segundos y la medición se inicia automáticamente.

El nuevo sensor tres en uno combina ECG, PPG (fotopletismografía) y un sensor de presión para proporcionar mediciones de salud de alta precisión. Esta configuración ofrece una calidad de señal significativamente mejor en comparación con las lecturas estándar de muñeca. Y la clave está en la tecnología PPG. La fotopletismografía es una técnica no invasiva que utiliza luz para medir los cambios en el volumen sanguíneo en tejidos, especialmente la piel.Estos cambios de volumen se traducen en variaciones en la cantidad de luz que la piel refleja, lo que permite obtener información sobre el flujo sanguíneo y la actividad cardíaca.Básicamente la luz atraviesa nuestra piel, ve el estado de los vasos sanguíneos y elabora un informe sobre ello.

X-Tap se inicia cuando coloca la yema del dedo en el sensor lateral (X-Tap) durante 3 segundos. La medición comienza automáticamente. El proceso es rápido, intuitivo y se adapta fácilmente a las rutinas diarias. Esto tiene la enorme ventaja de que no hay que ponerse en el reloj para realizar las mediciones y la precisión es mucho mayor.

Una vez apoyado el dedo sobre el sensor X-Tap se obtiene un resumen completo de la salud, que incluye frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre, niveles de estrés, temperatura de la piel, frecuencia respiratoria y datos de ECG.

Si bien dos sensores pueden parecer excesivos, la justificación de Huawei tiene sentido: las muñecas son difíciles de "leer" de forma precisa debido a factores como el vello, el ajuste de la correa y el movimiento.

Al monitorear continuamente nuestro cuerpo, podemos detectar cambios de forma temprana, a menudo incluso antes de que notemos que algo no va bien. Los datos recopilados se pueden exportar como PDF o imprimir, lo que facilita compartirlos con un profesional de la salud. Esto es especialmente útil en casos de afecciones intermitentes, como la fibrilación auricular ocasional.

La medición de SpO₂ mediante X-Tap es otra característica destacada. Ofrece una oximetría de pulso fiable, sin necesidad de dispositivos externos, y proporciona resultados en menos de 10 segundos, una precisión y velocidad únicas. Dicho esto, los datos de salud por sí solos solo son útiles cuando se interpretan correctamente. Su valor reside en cómo se conectan estos números y en lo que revelan sobre el estado y el rendimiento de su cuerpo. Y, si bien se anuncia que “El Huawei 5 realiza un diagnóstico en menos de un minuto”, destacamos que no es un dispositivo médico, más bien una herramienta (muy útil y fiable) para profesionales de la salud.

En lo que a sueño y deporte respecta, las funciones y la tecnología las tiene y son similares a las que presentan los más deportivos hermanos de este, los modelos Fit: excelentes cualidades, resistencia, es sumergible hasta 50 metros, mediciones óptimas y mapas fiables, pero (a mi juicio) un reloj de titanio con este perfil, no es para llevar al gimnasio o salir a correr. Pero para gustos, correas y modelos.

Veredicto:

El Huawei Watch 5 es un pionero en muchos sentidos, principalmente en el apartado de salud. No es para quienes busquen tener muchas aplicaciones en el móvil o con un uso destinado de forma exclusiva al deporte. Pero si te gustan los relojes diseñados con cuidado y la salud es prioritaria, este es el modelo a bucar. Su precio: a partir de 449 euros.