El gadget del sábado Lenovo 5i: un portátil para jugar con la IA

En lo que a portátiles gamers respecta, Lenovo es una de las referentes en varios apartados. Si a eso le sumamos la llegada de la inteligencia artificial, un diseño muy interesante, buena batería, excelente pantalla y más detalles, el resultado es un dispositivo muy efectivo: el Lenovo 5i con el apellido 16irx9.

Se trata de un dispositivo muy elegante para un portátil gaming, lo que no significa serio, más bien casi aerodinámico: en la parte frontal hay una ligera diferencia que hace que la sección media, por donde lo abrimos, siga el perfil del borde inferior, mientras que los laterales no llegan hasta allí. La elegancia también está en una decisión de no instalar iluminación en el chasis: solo el LED de estado que rodea el botón de encendido se ilumina en cuatro colores que dependen del perfil de energía que se esté utilizando.

En términos de calidad, el chasis tiene una sensación de alta gama, aunque solo la tapa está hecha de aluminio. La unidad base está hecha completamente de plástico, pero la parte superior sigue siendo muy agradable. Una ventaja que tiene el chasis es que atrae poco la suciedad y las marcas de huellas dactilares. Su estabilidad es buena en general, pero esto no es una sorpresa debido al grosor de la unidad base (máximo 2 cm en la parte trasera). Las bisagras de la pantalla están bien colocadas y permiten abrir el portátil con una sola mano; su ángulo de apertura máximo es de 180 grados.

No es un dispositivo ligero: 2,4 kg a los que hay sumar 869 gramos adicionales para la fuente de alimentación de 230 vatios. Pero su pantalla de 16 pulgadas y sus especificaciones dan motivo para este peso. A esto hay que sumarle la disponibilidad de seis puertos, incluyendo el de carga, y uno de 3,5 mm para cascos, muy útil teniendo en cuenta que los altavoces van justos en cuanto a volumen.

Lenovo ha equipado el Legion con el módulo WLAN AX211 de Intel que, además de Bluetooth 5.3, también incorpora el estándar actual Wi-Fi-6E para redes de 6 GHz. Esto, unida a una pantalla de 240 Hz, hace que la latencia sea muy, pero muy baja. Además, el portátil cuenta con un puerto Gigabit-Ethernet para conexiones por cable.

La cámara web 1080p cumple con su función, pero no es mucho más lo que hay para mencionar: no es un portátil para trabajar o reuniones, eso sí: hay un interruptor en el lado derecho que desactiva la cámara web.

El panel táctil (mousepad) está ubicado ligeramente a la izquierda y su tamaño (12 x 7,5 cm) es perfecto para el funcionamiento normal del puntero, que también funciona perfectamente. La parte inferior del panel se puede presionar hacia abajo, lo que produce un sonido ligeramente más fuerte de lo normal. Mientras juegas, la mayoría de los usuarios buscarán un gamepad o un mouse de todos modos. Estos se pueden conectar a ambos lados del dispositivo.

Gracias al alto brillo de la pantalla y a la superficie mate, el Legion 5i se puede usar muy bien al aire libre o en entornos con mucha luz. La estabilidad del ángulo de visión del IPS es buena.

En lo que respecta a cerebro, incorpora el Core i7-14650HX, la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 y un chip propio de IA, el LA1 AI Engine+, que se puede activar junto con el modo equilibrado. Su objetivo es reconocer automáticamente los juegos y optimizar el rendimiento del portátil, lo que puede provocar que aumente la temperatura y el ruido del ventilador.

Todo esto contribuye a que el desempeño en relación con los juegos sea muy interesante, aunque sí hay que tener en cuenta que las configuraciones específicas provocan un consumo alto de la batería: cinco horas como máximo de juego constante.

En este apartado, los dos ventiladores del Legion 5i tienen mucho trabajo y, si no utilizamos el modo silencioso, suelen girar durante tareas sencillas. Por lo tanto, según el juego, puede que tenga sentido comprobar el rendimiento en modo silencioso, ya que sus 35 dB(A) son mucho más cómodos.

Por el contrario, no se percibe prácticamente ningún tipo de calentamiento, aun en los momentos de mayor demanda. Todo esto muestra que Lenovo se ha concentrado en las características más importantes, ofreciendo componentes rápidos a la hora de jugar.

Veredicto: Estamos ante un portátil de €1700 con un diseño gamer esmerado y específico. El uso de inteligencia artificial está aún algo verde, pero eso se puede resolver con actualizaciones. Y si Lenovo está trabajando en ellas, es uno de los portátiles del momento. Para jugones.