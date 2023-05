El gadget del sábado: POCO F5 Pro, especificaciones de gama alta (algunas), precio de gama media

Uno de los primeros en ofrecer móviles de gran calidad a un precio reducido fue Xiaomi. A este lo siguieron realme, Nothing y POCO. Este último ha lanzado el F5 Pro, un teléfono muy interesante por especificaciones y por precio: €579. Esta es su carta de presentación. En 204 gramos, el POCO F5 Pro reúne una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.400 nits (se comporta bien en condiciones de luz extrema, no brilla pero luce mucho en este contexto). Su procesador es un Snapdragon 8+ Gen 1 con una memoria RAM de hasta 12 GB y almacenamiento de 256 GB (no ampliable).

En lo que respecta a cámara y sus especificaciones hablamos de una lente triple de 64 MP, ultra angular de 8 MP y un macro de 2 MP. La cámara selfie es de 16 MP. En este apartado es uno de los que más se nota que estamos ante un teléfono de gama media. Buen trabajo en modo retrato, pero tropieza un poco en modo noche y en gran angular. Es cierto que ha mejorado respecto a ediciones anteriores, pero no se caracteriza por la cámara. Una grata sorpresa es que puede grabar vídeo en 8K. En pocas palabras, es digno pero no sobresaliente.

El procesador apunta muy alto y se aprovecha de una cámara de vapor que en las primeras horas de alta exigencia se aprovecha mucho para no calentar el móvil. Pero una vez pasadas las cuatro horas, el calentamiento se hace presente y se nota. Y eso que aún no llegamos a temperaturas ambientales dignas de verano. Es rápido pese a la cantidad de bloatware que lleva en su interior: las aplicaciones no deseadas (juegos, redes, servicios de streaming y otras) le pesan. A veces menos es más y en este caso está claro.

Sí es muy buena su prestación en términos energéticos: una batería de 5.160mAh con cargador de 67W y una carga inalámbrica de 30W muy interesante. En menos de una hora está cargado. Y esto es muy bueno ya que la pantalla es uno de los puntos más altos del POCO F5 Pro: excelente resolución, ocupa gran parte del cuerpo del teléfono y se comporta muy bien gracias a su alta resolución en entornos de videojuegos y streaming.

Finalmente, en lo que a diseño respecta, aquí se vuelve a hacer presente que estamos ante un móvil de gama media con potencial: demasiado brillo, materiales más inclinados hacia el plástico que a metales o cerámica. No destaca por belleza ni materiales o construcción. Y aquí es cuando se queda a medio camino y no resuelve: los móviles nos entran por los ojos y podemos disculpar ciertas faltas si contamos con un componente estético que lo compense. Eso sí, por 579 euros (cien euros menos para compras estas semanas) tampoco le podemos pedir diseño a un móvil con buena resolución de cámara, pantalla cuidada, excelente batería y carga inalámbrica. Si compensa o no, es una cuestión del uso que le daremos.