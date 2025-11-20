Google lanza Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro): así puedes usarlo gratis para crear y editar imágenes.

Este martes, Google lanzó su nuevo modelo de lenguaje Gemini 3 Pro que ha encontrado una muy favorable recepción, pero no es la única novedad que recibe el chatbot esta semana. La compañía también está desplegando un LLM para la creación y edición de imágenes dentro del chatbot y en otras aplicaciones, actualizando el conocido informalmente como Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image en Gemini), presentado en septiembre y que ya ofrecía mejores y más rápidos resultados que ChatGPT.

Ahora llega Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro), un modelo de última generación que, según Google, utiliza las capacidades de razonamiento y el conocimiento del mundo real de Gemini para producir imágenes más precisas que nunca. Además, puede apoyarse en la Búsqueda de Google para generar imágenes basadas en información en tiempo real, como el tiempo, eventos deportivos y otros datos actualizados.

Google también ha tratado de mejorar la representación de texto dentro de las imágenes. Según la empresa, Nano Banana Pro puede producir textos más detallados en maquetas o carteles, con una mayor variedad de texturas, tipografías y estilos de caligrafía. Gracias al soporte multilingüe del ecosistema Gemini, es posible generar texto en varios idiomas dentro de la misma imagen. Una de las novedades de Gemini 3 Pro fue la ampliación de los idiomas soportados, que ahora incluyen vasco, catalán y gallego.

Generación de texto con Nano Banana Pro. Google.

La consistencia es otro de los puntos fuertes del modelo. Google destaca que Nano Banana Pro permite combinar hasta14 imágenes manteniendo la coherencia visual y el parecido de hasta cinco personas.

Ejemplo de la consistencia de Nano Banana Pro. Google.

El modelo introduce, además, controles creativos avanzados. Los usuarios pueden seleccionar, ajustar y transformar cualquier parte de una imagen mediante una edición localizada. También permite modificar ángulos de cámara, cambiar el enfoque, aplicar corrección de color, ajustar la iluminación de la escena y más. Asimismo, es posible generar imágenes en una amplia variedad de relaciones de aspecto y en resoluciones2K y 4K.

Realismo en Nano Banana Pro. Google.

Cabe destacar que las imágenes creadas o editadas con el modelo Nano Banana Pro tendrán metadatos C2PA incrustados. Esto debería facilitar la detección de IA generativa o deepfakes en los resultados de búsqueda y en los feeds de redes sociales, una vez que la industria se organice al respecto. TikTok anunció esta semana que también utilizaría metadatos C2PA para añadir marcas de agua invisibles al contenido generado por IA.

Despliegue gratuito en Gemini, el buscador de Google y NotebookLM

El despliegue del modelo ya ha comenzado en varios productos y servicios de Google. Para el público general, está llegando a la app Gemini en todo el mundo. Los usuarios gratuitos dispondrán de un número limitado de generaciones diarias, mientras que los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra disfrutarán de mayores cuotas de uso. Los usuarios de la modalidad Ultra en Flow también podrán utilizarlo.

En NotebookLM, Nano Banana Pro está disponible globalmente para suscriptores. El modelo también está habilitado en el Modo IA del Buscador de Google en EE. UU. Próximamente llegará a Google Ads, Google Slides, Vids, Gemini API, Google AI Studio y al nuevo entorno de desarrollo Google Antigravity IDE.

Cómo usar Nano Banana Pro en Gemini

Tras la incorporación de Gemini 3 Pro al chatbot, los usuarios se encuentran con dos opciones de modelos de lenguaje entre los que elegir. Se mantiene Gemini 2.5 Flash, que se corresponde a la opción Rápido en el selector.

Gemini 3 Pro, en cambio, aparece con el nombre Razonamiento. Para usar Nano Banana Pro hay que seleccionarlo y después, en Herramientas, escoger Crear imágenes, la opción que se muestra junto al icono de una banana. Si usas la misma opción de Crear imágenes en Rápido, estarás utilizando el modelo de texto a imagen anterior, Nano Banana.