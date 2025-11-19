Mark Zuckerberg lo tiene claro: este dispositivo va a reemplazar a los móviles

El dueño de Meta, Mark Zuckerberg, tiene muy claro cuál va a ser el sustituto de los teléfonos móviles. Aunque resulte impensable, porque lo usamos como si fuese una extremidad más de nuestro cuerpo, los móviles serán reemplazados por otros dispositivos y herramientas muchos más sofisticados y es cuestión de tiempo que queden obsoletos.

Evidentemente, para el empresario multimillonario, el sustituto será uno de los productos de su compañía. Se trata de las gafas inteligentes con realidad aumentada. Zuckerberg ha sudo muy claro sobre el futuro a corto plazo de los teléfonos móviles. El experto ah asegurado en varias ocasiones que "dentro de diez años las personas ya no usarán móviles sino que llevarán sus gafas a todos lados", explica.

A raíz del evento Meta Connect 2025, que tuvo lugar el pasado septiembre, el estadounidense ha repetido esta misma idea. Los teléfonos, explica, son pequeños, te distraen y te alejan de interacciones presenciales. Su evolución ha llegado a su fin y las gafas inteligente son el sustituto clave porque, a su parecer integran todo lo necesario (pantalla, audio, cámara, diseño estético, etc.)

¿Cómo son las gafas inteligentes y cuánto cuestan?

Las Meta Ray-Ban Display han marcado un antes y un después en la evolución tecnológica. En ellas, hay una pequeña pantalla que permite al usuario observar cosas sin que nadie más lo pueda ver. Esto incluye traducciones en tiempo real, subtítulos, poder navegar sin tener que sacar el móvil del bolsillo, realizar llamadas y un sinfín de posibilidades.

Gafas inteligentes de Meta Meta

Además, este producto incluye un accesorio que lee los impulsos musculares para realizar maniobras de manera precisa con las gafas.

¿Cuánto valen las gafas de Meta?

Las Meta Ray-Ban Display tienen un precio oficial de 799 dólares, según el anuncio de Meta.

En cambio, en mercados de reventa ya se pueden encontrar otros modelos por aproximadamente 1.421,95 euros, lo que refleja el extra por importación o disponibilidad limitada.