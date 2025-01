El megacohete de Starship volverá al espacio la semana que viene

Desde el 20 de abril de 2023, con su primera prueba de vuelo, Starship (el cohete más avanzado de Space X) se convirtió en el vehículo más grande, más alto y potente jamás utilizado. Y ahora la compañía de Elon Musk ha anunciado que esta nave emprenderá su séptimo vuelo la próxima semana, si todo va según lo previsto.

The seventh flight test of Starship is preparing to launch as soon as Monday, January 13. Teams at Starbase are keeping an eye on weather conditions for preflight operations → https://t.co/QNCSPTdYW2pic.twitter.com/UITKY0C2MI