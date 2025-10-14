Microsoft presenta MAI-Image-1, su primer modelo de IA propio para generar imágenes.

Cuando ChatGPT irrumpió a finales de 2022, Google comenzó a titubear -ese Bard que precedió a Gemini- y Microsoft reaccionó de inmediato. Llegó a un acuerdo con OpenAI para utilizar sus modelos de lenguaje GPT y comenzó a integrarlos en todos sus productos. Pero la intención de Microsoft no es depender siempre de la tecnología de otros, y este año ha comenzado a dar pasos para dejar de hacerlo de OpenAI.

A la familia de pequeños modelos de lenguaje Phi le siguieron en agosto sus dos primeros LLM (grandes modelos de lenguaje) propios: el generador de voz MAI-Voice-1 y el chatbot MAI-1-preview. Por otro lado, Microsoft ha comenzado a utilizar recientemente modelos de Anthropic para algunas funciones de Microsoft 365. Y a estas alternativas ahora se une MAI-Image-1, un generador de imágenes a partir de texto diseñado y desarrollado íntegramente dentro de la compañía. El gigante tecnológico ha descrito este nuevo LLM, que competirá con gpt-image-1 de OpenAI y los modelos Gemini/Imagen de Google, como ‘el siguiente paso en nuestro camino’.

Según la compañía, el nuevo modelo MAI-Image-1 ha sido entrenado con el objetivo de ofrecer un valor real para los creadores. El equipo se centró especialmente en evitar que el modelo produzca resultados repetitivos, con estilos genéricos o excesivamente estilizados, el llamado ‘look IA’ que puede apreciarse en la mayoría de generaciones sintéticas.

Microsoft afirma haberlo logrado gracias a una rigurosa selección de datos y a una evaluación precisa orientada a tareas específicas. Además, ‘MAI-Image-1 se destaca por generar imágenes fotorrealistas, como iluminación (por ejemplo, luz rebotada o reflejos), paisajes y mucho más’, explica la compañía.

Microsoft también asegura que este nuevo modelo es considerablemente más rápido que otros de gran tamaño disponibles en el mercado. Según la compañía, los usuarios podrán generar las imágenes que deseen con mayor rapidez y realizar iteraciones de forma más ágil.

En Image Arena de LMArena, una plataforma abierta de evaluación comunitaria de modelos de IA, MAI-Image-1 debutó en la posición número 9. Aunque pueda no parecer un resultado espectacular, representa un logro importante para un modelo de primera generación desarrollado íntegramente por Microsoft. En la clasificación, ByteDance, OpenAI, Google y Tencent ocupan posiciones superiores. El CEO de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, señaló en X que seguirán perfeccionando el modelo para escalar posiciones en el ranking.

Meet our third @MicrosoftAI model: MAI-Image-1

#9 on LMArena, striking an impressive balance of generation speed and quality

Excited to keep refining + climbing the leaderboard from here!

We're just getting started.https://t.co/33BiNfIjPgpic.twitter.com/FMaXqiVIvS — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) October 13, 2025

¿Cuándo estará disponible? Microsoft asegura que lo llevará a Copilot y Bing Image Creator ‘muy pronto’.