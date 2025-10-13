Tu teléfono está cubierto de gérmenes: un experto en tecnología explica cómo limpiarlo sin dañarlo

Los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nuestras manos, pero rara vez pensamos en la cantidad de gérmenes que acumulan. Según expertos en tecnología y salud, estos dispositivos pueden albergar cientos de microorganismos, desde bacterias inofensivas hasta virus potencialmente dañinos.

Cada día tocamos la pantalla del móvil decenas de veces, incluso en lugares donde normalmente extremaríamos la higiene: la cocina, los restaurantes o el baño. Estudios recientes han demostrado que los teléfonos pueden contener una diversidad microbiana sorprendente. Aunque no todos estos organismos provocan enfermedades, la posibilidad de transmisión existe, sobre todo cuando el dispositivo entra en contacto con nuestras manos, cara o alimentos.

A diferencia de las manos, que se lavan varias veces al día, el móvil rara vez se limpia adecuadamente. Este descuido convierte al dispositivo en un potencial vehículo de contagio, en especial cuando se comparte con otras personas.

Los productos que debes evitar

Muchos usuarios recurren a productos domésticos comunes para desinfectar sus teléfonos, pero esta práctica puede causar daños irreversibles. Fabricantes como Apple o Samsung desaconsejan el uso de lejía, vinagre, limpiacristales o alcohol con concentraciones superiores al 70%. El motivo es que los móviles modernos incluyen una capa oleofóbica, una película que repele huellas y manchas. Sustancias agresivas como el amoníaco, el acetona o ciertos alcoholes pueden deteriorar esta capa, reduciendo la sensibilidad táctil y dejando la pantalla más expuesta a marcas.

El vinagre, habitual en remedios caseros, puede corroer los bordes de aluminio o plástico, mientras que los productos con peróxido o cloro resultan demasiado fuertes para los materiales electrónicos. Los paños de papel tampoco son recomendables, ya que pueden rayar la pantalla o dejar residuos.

La forma correcta de limpiar tu dispositivo

Limpiar el teléfono sin dañarlo es sencillo si se siguen las recomendaciones adecuadas. Lo primero es apagar el dispositivo, desconectar accesorios y retirar la funda. Los expertos aconsejan emplear paños de microfibra suaves y toallitas con alcohol isopropílico al 70%, nunca directamente sobre la pantalla sino ligeramente humedeciendo el paño.

Para zonas delicadas como las rejillas de los altavoces o el puerto de carga, se pueden usar cepillos antiestáticos de cerdas finas.

Precauciones y frecuencia de limpieza

Nunca se debe pulverizar líquido de forma directa ni sumergir el dispositivo, aunque sea resistente al agua. Con el tiempo, las juntas y recubrimientos protectores pierden eficacia, por lo que la entrada de humedad podría causar cortocircuitos o corrosión interna. Tampoco es recomendable frotar con fuerza, ya que el desgaste mecánico puede eliminar capas protectoras.

En cuanto a la frecuencia, una limpieza semanal es suficiente para un uso normal. No obstante, si llevas el móvil contigo a lugares concurridos o de alto riesgo (como hospitales, gimnasios o transporte público) conviene desinfectarlo con más regularidad.