La NASA publica un vídeo en el que se un robot soldando la Starship de SpaceX

La NASA y SpaceX llevan años trabajando juntos para volver a pisar la Luna y el proyecto más cercano es la nave Starship. No es extraño, por lo tanto, que SpaceX esté haciendo todo lo posible para prepararse para los próximos lanzamientos de prueba el año que viene. Y una de estas preparaciones incluye la capacidad de resolver problemas en el espacio.

Ahora, imágenes compartidas por NASASpaceflight muestran un gran brazo robótico que parece soldar uno de los conos frontales de la nave dentro de su Starfactory, una enorme instalación en el complejo de lanzamiento de la compañía en el sur de Texas.

Según documentos obtenidos por The Launch Pad Network el mes pasado, SpaceX no tiene previsto realizar su séptima prueba de Starship antes del 11 de enero. Se espera que el lanzamiento involucre una nueva generación de prototipos de Starship denominados "Block 2", el primero de los cuales será "Ship 33". Lo que no está claro es si el cono frontal en las últimas imágenes pertenece a este prototipo o a un Starship Block 2 diferente.

El prototipo contará con un nuevo diseño de alerón delantero, un nuevo diseño de escudo térmico, mayor capacidad de propulsión y posiblemente incluso más empuje que sus predecesores, entre otros cambios.

¿Esperando con ansias el vuelo 7 de Starship? Bueno, Starbase ya está trabajando en vehículos para múltiples vuelos hasta 2025. Ah, y usando robots, por supuesto.



Video completo en respuesta. pic.twitter.com/x3NknOVxSY — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) 8 de diciembre de 2024

En otras palabras, SpaceX está realizando algunos cambios considerables en el diseño de su cohete Moonbound, lo que podría aumentar las expectativas para el próximo lanzamiento de prueba el próximo mes.

Según NASASpaceflight, Ship 33 completó las primeras pruebas criogénicas a fines de octubre. Pero aún no está claro si sobrevivirá ilesa a su próximo vuelo de prueba. Durante los dos lanzamientos anteriores, la nave espacial Starship de SpaceX se hundió en el océano después de experimentar temperaturas abrasadoras y derretimiento de metales durante el reingreso.

Para el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, llegar al punto de poder lanzar de nuevo poco después del aterrizaje será la verdadera prueba de fuego para una plataforma de lanzamiento de carga pesada extremadamente ambiciosa que la NASA todavía espera utilizar para su primer aterrizaje humano en la Luna.

"El mayor desafío tecnológico que queda por delante para Starship es un escudo térmico totalmente reutilizable de inmediato – tuiteó el propio Musk -. Poder aterrizar la nave, rellenar el combustible y lanzarla de inmediato sin necesidad de reacondicionamiento ni inspección laboriosa. Esa es la prueba de fuego".