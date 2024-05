La nueva función de WhatsApp con la que no tendrás que volver a sacarte una foto de perfil

La inteligencia artificial llega a nuevos rincones de WhatsApp. Meta lleva un tiempo trabajando en varias funciones de IA para sus principales productos y ahora se ha conocido una nueva característica de este tipo para el más popular de todos ellos, WhatsApp. Según publica WABetaInfo, el usuario podrá generar imágenes con inteligencia artificial en la aplicación para usarlas como foto de perfil.

La función se encuentra actualmente en desarrollo y aún no está lista para los testadores de la versión beta, aunque en la versión 2.24.11.17 de la beta para Android ya se puede encontrar un adelanto. En la captura de pantalla publicada por WABetaInfo, se muestra la opción para que el usuario introduzca una descripción de texto a partir de la cual la IA genera una imagen de perfil para su cuenta.

Esta función permite crear fotos de perfil únicas y personalizadas que reflejen la personalidad, los intereses y los estados de ánimo con mayor precisión que una foto estándar. También es de ayuda cuando no se está seguro de qué imagen usar. En lugar de emplear tiempo buscando o tomando la fotografía perfecta, los usuarios pueden simplemente generar una proporcionando un prompt.

Otra ventaja asociada a la nueva función es que puedes compartir fotos de perfil generadas por IA en WhatsApp, en lugar de fotos reales, para prevenir el mal uso por parte de personas malintencionadas. Es una mejora de la privacidad que complementa a otra que recibió recientemente la aplicación que impide tomar una captura de la imagen de perfil de un contacto.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.11.17: what's new?



WhatsApp is working on a feature to generate AI-powered profile photos, and it will be available in a future update!https://t.co/Chig5TiyQRpic.twitter.com/l44qbZX18A