Nuevos iPad: lo bueno, lo malo y lo feo de las novedades de Apple

Más de dos años habían pasado desde que se actualizaron los últimos iPad en sus versiones Pro y Air. Y casi tres si vamos al hermano más pequeño de la familia, el Mini. Y ahora ha llegado el momento de analizar, sobre el papel, qué han estado haciendo en Cupertino en estos 24 meses.

Vamos a por lo positivo primero. Los Air traen su versión 13 pulgadas, no solo la 11, con los cual comparte ambos tamaños de pantalla con sus hermanos Pro. Estos cuentan con una tecnología de pantalla Tandem OLED: léase doble OLED para mejorar la resolución, el brillo y los detalles. A ello un acabado de nanotextura que reduce al mínimo los reflejos.

El tamaño de almacenamiento se ha duplicado y el microchip de los Pro ha pasado del M2 al M4, mucho más rápido y eficiente en términos de operación y de gestión de energía. Algo importante ya que, según las especificaciones, la batería tendría el mismo tiempo de duración: 10 horas de navegación vía Wifi, que los modelos de 6ta y 5ta generación.Estamos, hay que destacarlo, ante los modelos más delgados de la historia y los más ligeros si también pensamos en potencia.

Los precios no son tan diferentes en relación con versiones anteriores, no supone un riñón extra en este sentido. Ahora… ¿vale la pena? Si te ibas a comprar un iPad de la generación previa y no tienes ningún accesorio, probablemente sí. Si ya eres usuario y tienes la 6ta o 5ta generación y no sientes que va a pedales, no.

Los nuevos modelos no son compatibles con accesorios previos, no tienen carga inalámbrica ni MagSafe y le han quitado una cámara de la parte trasera. De hecho, tienen las mismas que las mencionadas versiones. De este modo, si te quieres hacer con un nuevo iPad con los accesorios, cuenta con unos 500 euros más. Sí, son más rápidos, sí son más delgados y sí, por ese precio, también tienes un portátil Apple o cinco tablets más que dignas. Tú eliges…