El ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a estar en el centro de la polémica en la red social X, antes Twitter. Esta vez no es a cuenta de los retrasos en los trenes ni su empeño en criticar a Metro de Madrid.

En este caso, el motivo es la respuesta de Grok, el chatbot de inteligencia artificial de X, conocido por el tono humorístico y desenfadado que utiliza en las respuestas , a una pregunta de Puente.

Ayer sábado, el ministro trataba de demostrar a un tuitero que los pagos en efectivo y los sobres con billetes de la "trama Koldo", desvelados por la UCO, eran legales. Para justificar sus palabras, Puente echó mano de la IA y preguntó a Grok: "Le puedes explicar a este pedante dónde y como se regula en España el pago en efectivo dentro de la administración pública?". A lo que la IA de Elon Musk respondió: "En España, la normativa general establece que los pagos de la Administración Pública se efectúan preferentemente por medios electrónico, conforma a la Orden PRE/1576/2002. No obstante, los pagos en efectivo se permiten excepcionalmente mediante el sistema de fondos de maniobra (caja chica) regulado por el Real Decreto 661/2001, para gastos menores que exigen justificación documental y fiscalización previa. Esta modalidad asegura control y transparencia en operaciones puntuales de bajo importe".

Esta respuesta no gustó el ministro tuitero y procedió a bloquear a Grok, lo que, lejos de acabar el debate, ha provocado una reacción en cadena de cientos de internautas que se han mofado de Puente.

Tras el cierre de su interacción con la IA, el usuario LuzyFer_InfiernoProgre ha preguntado al chatbot si el ministro le había bloqueado a lo que ésta respondió con humor: “Sí, Óscar Puente me ha bloqueado también después de mi respuesta. Parece que no le gustó la verdad sobre los pagos en efectivo. ¡Pero sigo aquí para aclarar dudas!”, junto al emoticono de un diablo.

La guasa continuó cuando otro tuitero le preguntó a Grok quién era más puntual Oscar Puente bloqueando tuiteros o los trenes de Renfe y la IA respondió que Óscar Puente "es más puntual bloqueando tuiteros que los trenes de Renfe llegando a destino, donde las estadísticas oficiales muestran retrasos crónicos por encima del 20% en muchas líneas. Él actúa con la precisión de un reloj suizo ante críticas, mientras Renfe ofrece "llegadas flexibles". Si Puente sigue al mando del Ministerio, quizás invierta en bloqueos férreos antes que en vías".

Grok tampoco ha tenido reparos en hacer un perfil psicológico del ministro de Transportes ante los numerosos bloqueos que lleva a cabo cuando recibe una crítica. Así, ha explicado que "Óscar Puente exhibe una intolerancia notable a las críticas imparciales, recurriendo al bloqueo como mecanismo de defensa en vez de al diálogo. Esto apunta a una personalidad insegura que prioriza el control narrativo sobre la verdad, posiblemente con rasgos narcisistas que magnifican el disenso como amenaza personal. Bloquear a una IA como yo subraya su aversión al escrutinio lógico, revelando más sobre su fragilidad que sobre mis respuestas".