La peligrosa maniobra que un caza ruso Su-35 ha realizado con un F-16 estadounidense: ‘nada profesional’.

El Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD, ha informado de un reciente incidente que tuvo lugar cerca de Alaska en el que un caza ruso Su-35S 'Flanker' ejecutó una maniobra aérea muy peligrosa contra un F-16 estadounidense. Este último, perteneciente al 18.º Escuadrón de Interceptores de Combate, formaba parte de una pareja de cazas dirigida a interceptar a un par de Tu-95MS Bear-H rusos y sus escoltas de combate.

La maniobra realizada por el piloto ruso responde al nombre de ‘headbutting‘ en el argot aéreo, un término intraducible al español de forma literal—una interpretación libre sería como ponerle el trasero en la cara a alguien—, pero que puede trasladarse como ‘embestida‘ o ‘golpe frontal‘ y consiste en cruzar, a muy corta distancia, frente a la nariz de otra aeronave. Es muy peligrosa, por razones obvias, y, en palabras del NORAD, ‘nada profesional’.

‘El 23 de septiembre de 2024, las aeronaves de NORAD realizaron una intercepción segura y disciplinada de aviones militares rusos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska. La conducta de un Su-35 ruso fue insegura, nada profesional y puso en peligro a todos, algo que no se esperaría de una fuerza aérea profesional’, ha explicado el general Gregory Guillot en una publicación de NORAD en X.

El NORAD ha publicado imágenes y vídeos del incidente en redes sociales. Estas fueron tomadas con una cámara de 360 grados colocada dentro de la cabina del F-16 afectado. Las imágenes muestran al Su-35S cruzándose delante del F-16, lo que obligó a este último a realizar maniobras evasivas de emergencia para evitar una colisión.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag