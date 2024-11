Qué versión de Android o iOS necesitas en tu móvil para recibir correctamente las alertas de emergencias de ES-Alert

La catástrofe provocada por la gota fría, ahora llamada DANA, que recorre el litoral mediterráneo peninsular desde hace casi una semana, ha puesto de relieve la eficacia del sistema de alertas de la Dirección General de Protección Civil. El aviso llegó a los valencianos cuando en muchas zonas las lluvias torrenciales e inundaciones eran ya una realidad desde hacía horas, lo que ha puesto en cuestión no su eficacia pero sí su gestión. El resultado, 221 fallecidos contabilizados de forma oficial hasta el momento y un número de desaparecidos en torno a los 1.900, de acuerdo con las denuncias de desaparecidos recogidas por el servicio de emergencias 112. Este número, provisional y no oficial, figuraba en un acta de la reunión del Cecopi -Centro de Coordinación Operativa Integrada- de Valencia revelada por eldiario.es el pasado viernes.

Más allá de las responsabilidades políticas por la nefasta gestión de la información sobre el peligro meteorológico y la protección de los ciudadanos, tanto antes como después de las inundaciones, lo cierto es que el hecho de que se reciban o no las alertas de ES-Alert en el móvil también depende de las características del dispositivo. Como cualquier servicio, hay requisitos técnicos mínimos que un móvil debe cumplir para poder recibirlas y que dejan fuera a usuarios con móviles antiguos.

Según explica Protección Civil y Emergencias en su página web, la implantación del sistema ES-Alert es consecuencia de la Directiva 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta estableció que, a partir del 21 de junio de 2022, todos los países miembros debían disponer de sistemas de alertas basados en telefonía móvil. De forma desgraciadamente premonitoria, su activación en España llegó con retraso frente a esa fecha. En otoño de 2022 se testeó en todas las comunidades de forma escalonada y en febrero de 2023 se activó.

Qué necesita un móvil Android para recibir las alertas de ES-Alert

El teléfono debe tener al menos cobertura 4G para poder recibirlas y una determinada versión del sistema operativo, bien sea Android o iOS para los iPhone de Apple.

Un terminal con Android 8 -lanzado en 2017- o una versión anterior no podrá recibirlas. Ahora, tener una versión posterior no garantiza una recepción correcta de la alerta. Según Protección Civil, los terminales con Android 9 -2018- y 10 -2019- recibirán las alertas, pero algunos parámetros no estarán correctamente configurados. Por ejemplo, se muestra el texto ‘Alerta Presidencial’ en lugar de ‘Alerta de Protección Civil’, lo que puede inducir a confusión sobre la naturaleza del aviso. A partir de Android 11 -2020- cualquier móvil Android las recibirá correctamente.

Qué móviles iPhone pueden recibir las alertas de ES-Alert

Los iPhone compatibles con ES-Alert son aquellos que tengan la versión 15.6 del sistema operativo iOS o posterior. Esto es, del iPhone 6s, lanzado en 2016, en adelante siempre y cuando tengan iOS actualizado.