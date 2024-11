Semana de videojuegos: LEGO Horizon Adventures y Dragon Quest III Remake marcan los estrenos entre el 11 y el 15 de noviembre

Estamos de regreso una semana más, dispuestos para repasar los estrenos más relevantes en el ámbito del ocio interactivo. Como es habitual, hemos preparado un completo listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024 en plataformas como Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC.

Nombres destacados

Uno de los principales estrenos de esta semana corresponde a ‘LEGO Horizon Adventures’. Con versiones para PS5, Switch y PC, su debut marca un cruce inédito entre ambas franquicias a través de una aventura protagonizada por la misma Aloy. Además, el punto de partida de la llamada “trilogía de Erdrick” resurge con un aspecto totalmente renovado en 'Dragon Quest III HD-2D Remake', cuya publicación también se espera con entusiasmo entre los amantes de los RPG.

Pero hay muchos más nombres destacados esta semana, entre ellos se incluyen éxitos asegurados como 'Farming Simulator 25', 'Tetris Forever', 'I Am Future', 'Songs of Silence', 'Temtem: Swarm' y mucho más. A continuación, puedes consultar la lista completa de los videojuegos que se estrenan, sus fechas y las plataformas en las que estarán disponibles.

Videojuegos de la semana

El lunes 11 de noviembre sale a la venta ‘Everholm’ (PC); ‘KiNoKoe: Tree's Voice’ (PC); ‘Menace from the Deep’ (PC); ‘Radium Lux' (PC); ‘Voltage Box' (PC): y ‘That's My Monster: Neighbor AmongUs’ (PC).

Mientras tanto, el martes se reserva para ‘Farming Simulator 25’ (PC, PS5, Xbox Series S|X); ‘The Rise of the Golden Idol’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); ‘Tetris Forever’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); ‘Sea Power: Naval Combat in the Missile Age’ (PC); ‘In Sink’ (PC); y ‘Beastieball’ (PC)

El miércoles 13 de noviembre será el turno de ‘I Am Future’ (PC); ‘Songs of Silence’ (PS5, Xbox Series S|X, PC); ‘Temtem: Swarm’ (PC); ‘Mindbug Online’ (PC); ‘Mind Over Magnet’ (PC); ‘Debut Project: Cooking Café’ (PC) y ‘Trainee Death Simulator’ (PC).

Para el jueves se espera la llegada de ‘Dragon Quest III HD-2D Remake’ (PS5, Xbox Series S|X, Switch, PC); ‘LEGO Horizon Adventures’ (PS5, Switch, PC); ‘Sorry We’re Closed’ (PC); ‘Talisman: Digital 5th Edition’ (PC); ‘Petit Island’ (PC); ‘ATV Stunt Racing: Extreme Offroad Simulator’ (Switch); ‘Epic Auto Towers’ (PC); y ‘Little Big Adventure – Twinsen’s Quest’ (PC).

El 15 de noviembre cerramos la semana de lanzamientos con ‘Great God Grove’ (PC, Xbox Series S|X, Switch); ‘Crop Chronicles’ (PC); ‘Industry Giant 4.0’ (PC); ‘Last Landlord’ (PC); ‘Infestation: Origins’ (PC); y ‘My Hotel’ (PC).

A fondo:

Farming Simulator 25 – Lanzamiento 12 de noviembre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC

El próximo capítulo del famoso juego de “gestión agrícola” promete una entrega que hará felices a todos los agricultores virtuales gracias a una amplia gama de mejoras, optimizaciones y adiciones realizadas por los desarrolladores del equipo de Giants Software. Entre las novedades destaca la introducción de un exuberante paisaje del este de Asia, con campos de arroz, o una ubicación centroeuropea llena de extensiones verdes, ríos y masas de agua.

El estudio promete gráficos más ricos en detalles, con niebla y sombras mejoradas, efectos atmosféricos dinámicos, deformaciones del terreno y una vasta selección de maquinaria recreada al detalle, con más de 400 vehículos, herramientas agrícolas y objetos de más de 150 marcas internacionales.

LEGO Horizon Adventures - Lanzamiento 14 de noviembre de 2024

Plataformas: PC, PS5, Switch

Este proyecto conjunto de LEGO y Sony para PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch se traduce en un juego de acción y aventuras basado en los famosos ladrillos de la juguetera danesa, ambientado en el mundo de Horizon. ¡Pero no te dejes engañar! Aunque 'LEGO Horizon Adventures' sea colorido y vibrante, no se trata de una experiencia exclusiva para un público más joven. La producción parece contar con una jugabilidad sólida, apta para un amplio espectro de jugadores.

La experiencia interactiva firmada por Guerrilla Games llevará a Aloy al enfrentamiento contra un antiguo enemigo que amenaza con destruir el mundo. Para avanzar, los jugadores deberán formar equipo con otros cazadores de máquinas y explorar un escenario reconstruido al detalle, con objetos para coleccionar, personalizaciones y secretos al más puro estilo LEGO.

Dragon Quest III HD-2D Remake - Lanzamiento 14 de noviembre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series S|X, Switch, PC

Esta semana también se producirá el relanzamiento de 'Dragon Quest III' en HD. El remake trae de vuelta a nuestras pantallas aquella legendaria aventura original de 1992, pero realizada con el estilo gráfico HD-2D Pixel Art que Square Enix también popularizó en juegos como 'Octopath Traveler'. El viaje inaugural de la conocida “Trilogía de Erdrick” narra cómo hace años, el gran héroe Ortega dejó a su familia para emprender una gran misión y derrotar al villano Padramos. Desafortunadamente, fracasó en su búsqueda y el villano aún amenaza la integridad del mundo.

Ahora, sin embargo, nuestro héroe está listo para cumplir con su deber: continuar con la misión y salvar al mundo. Tendrá un gran abanico de posibilidades para reclutar aliados, y podrá incorporar hasta tres de ellos al mismo tiempo en su grupo, con armas, habilidades y conjuros para derrotar a cualquier enemigo que se cruce en su camino.